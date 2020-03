Nijmegen test bodycam voor maaltijdbezorgers

In Nijmegen zijn verschillende maaltijdbezorgers sinds 29 februari uitgerust met een bodycam. Het gaat om een proef waarbij de gemeente samenwerkt met ondernemers om zo overvallen op de bezorgers te voorkomen.

Nijmegen sluit zich aan bij een experiment met de camera’s voor maaltijdbezorgers, nadat proeven in Amsterdam en Rotterdam goed verliepen. Op de plekken waar de bodycams werden ingezet, daalde het aantal overvallen. In Nijmegen zijn de afgelopen twee jaar vier overvallen geweest op maaltijdbezorgers. Recent werd ook een pizzeria overvallen waar veel bezorgers werken.

Bodycam voor bezorgers

De proef heeft dan ook als doel dat maaltijdbezorgers veiliger over straat kunnen om hun werk te doen. Burgemeester Hubert Bruls: ‘Nijmegen wil het probleem van overvallen op maaltijdbezorgers aanpakken samen met de ondernemers. De bodycam zorgt voor preventie en helpt bij repressie’. De gemeente werkt hiervoor samen met Toezicht en Politie, bedrijven als Domino’s Pizza en Thuisbezorgd.nl en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). De test loopt tot 1 mei. Mocht het een succes blijken, dan kan het aantal bodycams in oktober worden uitgebreid.

Zo’n twaalf bezorgers dragen de camera. Medewerkers zouden zich daardoor veiliger voelen en er gaat een preventieve werking van uit. De camera heeft een zaklamp, infraroodcamera en UV-licht om valse biljetten te herkennen én een paniekknop waarmee het beeld direct live doorschakelt naar de alarmcentrale, schrijft Omroep Gelderland. Zodra de bezorger op de knop drukt, start het filmen en slaat het de beelden op van dertig seconden daarvoor.

Overvallen voorkomen

Volgens het CCV werden de afgelopen drie jaar steeds meer maaltijdbezorgers overvallen. In 2017 ging het om 37 bezorgers, in 2018 waren dat er 95 en in 2019 werden 130 maaltijdbezorgers slachtoffer van deze High Impact Crime (HIC). Het CCV stelt met behulp van financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) bodycams beschikbaar voor onder andere (maaltijd)bezorgers. De camera is volgens hem om meerdere reden een handig instrument: ‘De bodycam geeft de bezorger een veilig gevoel bij het uitoefenen van zijn dienst. Bovendien kan het potentiële overvallers afschrikken en mocht het nodig zijn, dan kunnen de beelden de politie helpen bij opsporing.’

Bodycams voor boa’s

Begin februari werden ook Nijmeegse handhavers uitgerust met een bodycam tijdens hun werk op straat. Tijdens deze proef, waartoe de raad vorig jaar besloot, worden acht bodycams gebruikt door boa’s in de hele stad. Burgemeester Bruls is nieuwsgierig naar de resultaten van de proef: ‘Er zijn veel technische mogelijkheden tegenwoordig. Het is goed om een jaar uit te testen en te monitoren wat dit specifieke middel voor een meerwaarde en uitstraling heeft. Dat helpt ons in ons blijvend streven naar een veilige en leefbare stad.’

De bodycams voor boa’s worden op steeds meer plekken getest en ingevoerd. Zo behoort de camera vanaf dit jaar standaard tot de uitrusting van de Rotterdamse handhavers, net als in Breda en Amsterdam.