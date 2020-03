De gemeente Den Haag voert actie en roept inwoners op om aandacht te schenken aan ouderen die door het het uitbreken van het coronavirus van sociaal contact verstoken zijn. Ook andere gemeenten steken inwoners een hart onder de riem met een brief of videoboodschap van de burgemeester.

Den Haag start vandaag de campagne ‘Thuis door corona, bel je opa en oma!’ om aandacht te vragen voor alle ouderen die vanwege de corona-adviezen momenteel aan huis gekluisterd zitten. Volgens wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid Kavita Parbhudayal is dat een aanleiding om juist nu vaker de telefoon te pakken. ‘Dit betekent dat vooral ouderen een extra risico lopen in een isolement terecht te komen. Daarom roep ik iedereen op: bedenk wie gebaat is bij een telefoontje en begin met je eigen opa en oma,’ aldus de wethouder.

De telefoon is het belangrijkste actiemiddel in de campagne die op sociale media wordt gevoerd. Volgens Parbhudayal is de actie niet alleen bedoeld voor grootouders, maar ook voor andere inwoners ‘die zich in deze periode weleens eenzaam zouden kunnen voelen’. Ze roept op bijvoorbeeld ook alleenstaande buren of vrienden regelmatig een belletje te geven.

De Haagse locoburgemeester Boudewijn Revis refereert in een open brief aan alle Hagenaars over de zorg voor elkaar en voor oudere inwoners. ‘Het is belangrijk rekening te houden met elkaar. Laten we oog hebben voor de oudere en kwetsbare Hagenaars. Help daar waar dat op een verantwoorde manier kan. Dit kan de ene keer door telefonisch contact te houden en in een ander geval door actief te helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen.’

Boodschap van burgemeesters

Revis is overigens niet de enige bestuurder die inwoners een boodschap stuurt en een hart onder de riem wil steken. Zo schreef de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, dit weekend een brief aan inwoners en een brief aan de kinderen in de stad. Hij schrijft mee te leven met de mensen die momenteel ziek zijn of hun ‘kwetsbare naasten’ niet kunnen bezoeken. De burgemeester erkent dat de genomen maatregelen lastig zijn, maar benadrukt ook dat de situatie nu eenmaal zo is. ‘Gezondheid is ons grootste goed.’ Aan de allerkleinsten in de gemeente heeft hij nog een extra verzoekje: ‘Wat ik ook vraag is om iets te doen voor de mensen die thuis zitten en geen bezoek mogen ontvangen. Bel, mail of app wat vaker, maak een tekening of speel muziek…je verzint vast iets leuks dat anderen blij maakt.’

Burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts besloot inwoners toe te spreken en nam daarvoor een videoboodschap op waarin hij ingaat op vragen en opmerkingen van inwoners. Ook hij heeft een extra boodschap voor jonge inwoners. ‘Ik wil me met name ook even richten tot de jongeren. Als je jong bent, denk je je dat jou niets kan gebeuren. En normaal gesproken is dat de beste houding die je kunt hebben. Maar nu even niet. Nu vragen we ook van jongeren om je aan alle maatregelen te houden. Afstand te houden, elkaar niet aan te raken, je handen vaak te wassen. Bescherm je opa en je oma. Help ons dit virus te overwinnen.’

Ook de burgemeester van Putten en de burgemeester van Zwolle spreken hun inwoners per brief moed in en uiten waardering voor de manier waarop maatregelen worden opgepakt.