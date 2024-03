VNG werkt aan hulpmiddelen bij explosies in woonwijken

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over het toenemend aantal explosies in woonwijken. ‘De omvang en ongrijpbaarheid van dit fenomeen en de onrust in de woonwijken zorgen ervoor dat wij onze leden ondersteunen,’ zegt een woordvoerster van de VNG. De afgelopen weken waren er weer verschillende incidenten.

De koepelorganisatie heeft contact met gemeenten over hun behoeften, om kennis uit te wisselen en ‘waar mogelijk een handelingsperspectief mee te geven’. Ook met de politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid is ‘nauw contact’ over de explosies. De VNG werkt aan een handreiking om gemeenten ‘op weg te helpen’ als zich een explosie voordoet.

Burgemeestersbevoegdheden

Ook onderzoekt de VNG welke bevoegdheden burgemeesters kunnen gebruiken. ‘Tientallen steden zetten diverse burgemeestersbevoegdheden in, zoals het instellen van cameratoezicht, het sluiten van woningen en het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied om preventief fouilleren mogelijk te maken. Dit vraagt echter overal maatwerk en de juiste juridische afweging,’ stelt de gemeentekoepel.

Kosten omvangrijk

De VNG ‘schat in dat de kosten die gemeenten maken als gevolg van explosies omvangrijk zullen zijn’. Hierbij gaat het om juridische kosten en de kosten van inzet van personeel, zoals het inhuren van een particulier beveiligingsbedrijf, het plaatsen van camera’s en het betalen van alternatieve woonruimte voor gedupeerden die hun huis uit moeten vanwege een explosie.

Explosies

Afgelopen weekend was er een ontploffing in een woning in Zwanenburg, waar explosief materiaal naar binnen werd gegooid. In Culemborg sloot de burgemeester een huis voor een week nadat een molotovcocktail tegen de voordeur was gegooid. De afgelopen weken waren er onder meer explosies in Den Haag, Eindhoven, Maarssen en Uithuizen.

Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen sloot afgelopen donderdag voor de derde keer de woning van een loodgieter nadat er opnieuw een explosief was ontploft. Het huis was al verboden gebied voor de loodgieter, maar wel toegankelijk voor de echtgenote en kinderen van de man. Nu is het huis weer voor iedereen gesloten. Wijbenga is ook initiatiefnemer van het zogenoemde Vlaardingenoverleg, opgezet na de vele explosies in de regio.

Aanhoudingen

In Amsterdam werd vorige week een 15-jarige jongen aangehouden in verband met een explosie bij een huis. Er waren binnen een etmaal meerdere explosies in dezelfde buurt in Amsterdam-Zuidoost. In Medemblik werden 3 jongens van 13, 14 en 15 jaar aangehouden voor een explosie door zwaar vuurwerk in een voortuin. In Heerhugowaard zijn 6 mannen in de leeftijd van 17 tot 24 jaar opgepakt voor 3 explosies bij woningen.

Europese regels

Bij veel ontploffingen is zwaar, illegaal vuurwerk gebruikt. De VNG pleit daarom opnieuw voor Europese regels voor dit soort vuurwerk. De gemeentekoepel maakt zich al langer zorgen, in december 2022 werd al een brandbrief verstuurd over het toenemend aantal explosies in woonwijken.