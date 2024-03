Overgangsfase wietproef start half juni

Vanaf half juni dit jaar mogen gemeenten die deelnemen aan de wietproef in een overgangsfase zowel gedoogde als gereguleerde producten verkopen. Na 3 maanden start dan het echte experiment gesloten coffeeshopketen, waarin alleen gereguleerde cannabis mag worden verkocht.

Ondanks de weerstand in de nieuwe Tweede Kamer tegen de proef met de verkoop van gereguleerde wiet, gaat het experiment door. Na de aanloopfase in Breda en Tilburg die eind vorig jaar startte is nu de overgangsfase voor de overige deelnemende 8 gemeenten bekendgemaakt. De beoogde toevoeging van stadsdeel Amsterdam-Oost als elfde gemeente gaat niet door.

3 maanden

Er is voor gekozen om de overgangsfase niet 6 weken, maar 3 maanden te laten duren. Dit moet voldoende tijd geven om de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de gereguleerde producten te optimaliseren. Dat schrijven ministers Dijkstra (Medische Zorg) en Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) in een Kamerbrief over de overgangsfase.

Experimenteerfase

Aan de start van de daadwerkelijke proef op 16 september 2024 zijn voorwaarden gekoppeld. Dat kan bijvoorbeeld pas als het gereguleerde aanbod voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit en diversiteit. Er moeten meerdere telers gereed zijn om te leveren, zodat het aanbod van voldoende diverse telers afkomstig is. ‘Wanneer het aanbod bij de start van de experimenteerfase onvoldoende is, neemt bovendien het risico op illegale (straat)handel toe,’ aldus de ministers.

Ervaringen aanloopfase

De gereguleerde cannabis is over het algemeen goed ontvangen door de klanten van de coffeeshops in Tilburg en Breda, blijkt uit de eerste resultaten uit de aanloopfase. ‘Het is nuttig gebleken om zaken waar coffeeshophouders, telers en toezichthouders tegenaan lopen, te verzamelen.’ Met de eerste ervaringen met het track & trace-systeem worden het systeem verbeterd en toekomstige gebruikers voorgelicht.

Beperking

De inzichten uit de aanloopfase in Breda en Tilburg worden met alle deelnemende gemeenten gedeeld. Op die manier kan daar de start van de overgangsfase volgens de ministers zo soepel mogelijk verlopen. Zo is gebleken dat de beperking van maximaal 500 gram gereguleerde cannabis in de coffeeshops praktisch niet uitvoerbaar is. Daarom is besloten dat de burgemeesters de maximale voorraad in de coffeeshops voor de gereguleerde cannabis kunnen verhogen naar een weekvoorraad.