Noodverordeningen en boetes ingezet voor 1,5 meter afstand

Nederlanders moeten echt 1,5 meter afstand gaan bewaren van elkaar, behalve in huiselijke kring. ‘Heel snel’ treden noodverordeningen in werking om deze regel te handhaven. De boetes bij overtreding lopen op tot 4000 euro voor bedrijven en 400 euro voor burgers.

Dat maakte het kabinet maandagavond bekend tijdens een persconferentie over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Als drie of meer personen toch in het openbaar samenscholen, kunnen ze een prent krijgen. Supermarkten, andere winkels en het openbaar vervoer worden verplicht een ‘deurbeleid’ te voeren zodat bezoekers de norm kunnen naleven. Ook hierop vindt handhaving plaats.

Evenementenverbod

Tevens worden álle evenementen verboden, dus ook met minder dan honderd personen. Het kabinet verlengt het evenementenverbod daarbij meteen tot 1 juni. Aanvankelijk gold eind maart als einddatum. Andere maatregelen, zoals een verbod op beroepsuitoefening door ‘contactberoepen’ zoals kappers, krijgen als einddatum 6 april. Maar ook daarbij is verlenging niet uitgesloten, zegt het kabinet nu al.

Minister Grapperhaus van Justitie overlegt vanavond met de voorzitters van de veiligheidsregio’s – dat zijn de daarvoor aangewezen burgemeesters – over de uitwerking van de maatregelen. Premier Rutte zegt dat hij uniform beleid over heel Nederland verwacht. De wettelijke basis voor de verordening legt het kabinet in een besluit op basis van de Wet publieke gezondheid.

Grapperhaus: ‘asociaal’

De verscherpte aanpak is nodig omdat Nederland zich onvoldoende houdt aan de richtlijn om afstand te bewaren, die tot nu toe ‘slechts’ een advies is. Zondag klonk overheidsbreed al een indringende oproep om de 1,5 meter te respecteren. Veel mensen hielden zich daar niet aan, bijvoorbeeld op stranden, in de rij bij de bouwmarkt, of op straat waar jongeren bleven samenscholen. Grapperhaus sprak van ‘asociaal’ gedrag van groepen.