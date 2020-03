De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben hun gemeentelijke website omgebouwd om zo een platform te bieden voor lokale hulpinitiatieven en informatie over het coronavirus. Ook in andere gemeenten wordt online ruimte gegeven aan lokale hulpacties.

Wassenaar en Voorschoten, samen in de Werkorganisatie Duivenvoorde, hebben beide hun gemeentelijke website omgebouwd. Zo willen ze informatie verschaffen over de ontwikkelingen en de maatregelen met betrekking tot het coronavirus en ruimte bieden voor hulpinitiatieven die plaatselijk worden georganiseerd.

Helpende hand

De Wassenaarse burgemeester Leendert de Lange schrijft dat veel inwoners vragen wat ze kunnen doen om te helpen. Het nieuwe platform geeft daar antwoord op, aldus De Lange. ‘Op de website van de gemeente zie je de hulpinitiatieven uit het dorp en de verschillende vrijwilligers die nodig zijn.’

Ook Voorschoten wil graag een online plek bieden aan die lokale initiatieven. Locoburgemeester Paul de Bruijn: ‘Het college is trots op de initiatieven van onze inwoners, instellingen en ondernemers. De Voorschotense samenleving laat zich in deze moeilijke tijd van haar beste kant zien. Daar willen wij op onze website graag een podium aan geven. Ik roep iedereen op naar elkaar te blijven omkijken. Door deze initiatieven op onze website samen te brengen, hopen we dat een stukje makkelijker te maken. Maak er gebruik van!’

Naast aandacht voor lokale acties is op de platforms ook alle relevante informatie van de rijksoverheid en het RIVM voor inwoners en ondernemers gebundeld.