Overheidsbrede waarschuwing: vermijd contact, bewaar afstand

Overheidsinstellingen, politici en deskundigen hebben zondag nogmaals de boodschap onderstreept die al ruim een week onvoldoende wordt opgevolgd: bewaar afstand tot elkaar, minimaal 1,5 meter. Anders zullen de maatregelen tegen het coronavirus niet het beoogde effect hebben, en zijn meer ingrijpende stappen nodig.

De zorgen over het gedrag van de bevolking zijn dusdanig dat heel Nederland zondag een NL Alert ontving op de mobiele telefoon. Afzender is de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Politici, zoals hier minister De Jonge van Volksgezondheid, haakten daarop in.

Het #coronavirus verspreidt zichzelf niet, wíj doen dat. En dus kunnen wíjzélf die verspreiding stoppen. 👉 Houd 1.5 meter afstand van elkaar. Zo simpel. Zo effectief. Gewoon doen. https://t.co/FHW4pjqQNe pic.twitter.com/c3BdvVpZAb — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 22, 2020

Lockdown-scenario

Duidelijk is ook wat de mensen boven het hoofd hangt als ze tóch elkaar blijven opzoeken op drukke plekken, zoals stranden en markten. In dat geval worden de noodmaatregelen aangescherpt richting wat een ‘totale lockdown’ wordt genoemd. In het meest extreme scenario zou het verboden kunnen worden de eigen woning te verlaten. ‘Een gruwelijke maatregel,’ noemde burgemeester Halsema van Amsterdam dit. Het afgelasten van markten overweegt Amsterdam wel (zie tweet).

❗️We nemen extra maatregelen tegen de drukte op markten. Markten zijn van belang voor de voedselvoorziening van bewoners maar kunnen alleen openblijven als bezoekers zich aan de 1,5 meter afstand houden. ⤵️ https://t.co/aX7aJko6v1#coronavirus #covid_19 #coronaamsterdam — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) March 22, 2020

Strandgangers weggestuurd

De kustplaatsen Noordwijk, Zandvoort en Bloemendaal zagen zich genoodzaakt badgasten terug te sturen direct bij aankomst, of al op de weg naar het strand toe. Te veel mensen hadden hetzelfde uitje in gedachten, stellen de betrokken burgemeesters, die het publiek zaterdag al hadden opgeroepen niet te komen. Die dag was er ook sprake van topdrukte in de kustplaatsen, wat dus niet de bedoeling is.

Burgemeesters van Zandvoort en Bloemendaal roepen op; kom niet naar het strand! https://t.co/NZtnw1yc1F pic.twitter.com/VvQDFG346i — Gemeente Bloemendaal (@bloemendaaltwit) March 21, 2020

Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vraagt zijn stadgenoten nadrukkelijk niet het strand op te zoeken.

‘Denk aan je opa’

De Maasstad richt een extra boodschap specifiek op hangjongeren, die daar en in andere steden blijven samenscholen ondanks de oproep om sociaal contact te vermijden.

Ga niet hangen met elkaar, houd afstand, neem dit serieus, jouw keuzes maken het verschil, denk aan je opa, je moeder. Jij kan ze beschermen. #corona #houdafstand #stayathome Met dank aan @Stichting_JOZ

en @rotterdam @Politie_Rdam pic.twitter.com/GTtZhh4HSB — Rotterdam (@rotterdam) March 21, 2020

Uitbraak niet in toom

Ondertussen stijgt het aantal nieuwe besmettingen en doden als gevolg van het coronavirus met de dag verder in Nederland. De afgelopen 24 uur maakte het 43 nieuwe dodelijke slachtoffers, wat het totaal op 179 brengt. Nederland behoort daarmee tot de landen die het virus in deze fase het slechtst onder controle hebben.

De statistieken hier houden bijna gelijke tred met het verloop in Italië, waar het virus Europa als eerste bereikte. In het Zuid-Europese land zijn inmiddels bijna 5500 doden gevallen en tegen de 60.000 besmettingen met corona vastgesteld.