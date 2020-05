Geen uniforme regels om drukte te bestrijden

Vanwege het voorspelde mooie weer en de opening van terrassen verwachten de veiligheidsregio’s met Pinksteren net als op Hemelvaartsdag grote drukte. Maar de kans is klein dat er uniforme regels komen om die te bestrijden. Boa’s kondigen opnieuw acties aan na geweld tegen handhavers met Hemelvaart.

De 25 burgemeesters die het Veiligheidsberaad vormen bespreken vanavond het komende pinksterweekend. Zij denken dat ook de opening van de terrassen volgende week voor grote drukte zal zorgen. Naar verwachting worden geen uniforme regels afgesproken om die drukte op verschillende plaatsen te bestrijden.

Lokaal maatwerk

Beperkende maatregelen tegen te grote drukte op bijvoorbeeld stranden, aan het water en in winkelcentra zijn volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, ‘lokaal maatwerk’.

‘In het algemeen gaan de veiligheidsregio’s coulant om met de coronaregels nu er steeds meer versoepeling in het verschiet ligt. Elke burgemeester bepaalt echter zelf op welk moment er sprake is van excessen waartegen moet worden opgetreden.’

Dat zei Bruls in een reactie op de maatregelen die op Hemelvaartsdag werden genomen. Het was de eerste zomerse dag van het jaar en veel mensen trokken naar parken en stranden, waardoor het op veel plekken te druk werd. Meerdere toegangswegen werden afgesloten en mensen moesten op last van de politie naar huis.

Mishandeling boa

Op het strand van IJmuiden werden buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) belaagd tijdens het handhaven. Eén boa is met hoofdletstel naar het ziekenhuis gebracht. Naar aanleiding daarvan hebben de boa-bonden nieuwe acties voor verdedigingsmiddelen afgekondigd voor morgen en op 1 juni. De boa’s doen dat samen met de werkgevers. Er wordt gepraat met onder meer de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Velsen, waar IJmuiden onder valt.

De driedaagse actie van boa’s in Rotterdam eindigde zaterdag. Ze schreven geen bonnen uit, maar maakten melding van de incidenten bij de politie. Die actie moet een landelijk vervolg op 1 juni krijgen. De BOA Bond opent op social media de aanval op de politie.

‘Landelijk worden door de politie de middelen nog steeds afgepakt ondanks de reeds staande afspraken die dit moeten voorkomen!’ Voorzitter Ruud Kuin twittert er ook over.

Boa’s zijn vaak als eerste ter plaatse en dan moeten zij zich kunnen verdedigen. De Politietop kan niet binnen 10 seconden back-up regelen, logisch. Maar ze blokkeren wel dat Boa’s verdedigingsmiddelen krijgen. Onacceptabel! ⁦@DeBOABond⁩ https://t.co/FugPZyqUvP — Ruud Kuin (@Ruudkuin) May 24, 2020

Op dinsdag 26 mei wordt om 12.00 uur in een aantal steden actiegevoerd. ‘Het wordt een korte betoging van maximaal dertig boa’s, waarbij een verklaring wordt afgelegd over wat er in IJmuiden is gebeurd,’ aldus Kuin. ‘Daarnaast roepen we minister Grapperhaus op om het zeer snel mogelijk te maken dat burgemeesters hun boa’s kunnen uitrusten met de verdedigingsmiddelen wapenstok en/of pepperspray.’

Maatregelen Hemelvaart

De maatregelen die op Hemelvaartsdag werden genomen om te grote drukte aan te pakken liepen nogal uiteen, wat op sociale media voor veel geërgerde reacties zorgde. Zo gingen de toegangswegen naar sommige stranden dicht, terwijl die even verderop open bleven. Sommige strandjes langs de grote rivieren werden ontruimd, terwijl dat een paar kilometer verderop niet gebeurde.

Volgens Bruls zijn de burgemeesters niet van plan een uniforme aanpak af te spreken, omdat de situatie per gemeente verschilt. De burgemeesters roepen wel met één stem op drukte te mijden en rustige recreatieplekken op te zoeken. ‘Als mensen niet snappen dat ze niet allemaal tegelijk naar dezelfde stranden, plassen en winkelcentra kunnen, dan krijgen we een zomer vol beperkingen,’ zo stelt Bruls.

Niet proefdraaien

Eet- en drinkgelegenheden mogen vanaf het middaguur op tweede pinksterdag weer open. Maar het wordt nog een hele puzzel om hun gasten volgens de regels te ontvangen en te bedienen, vrezen ze. De Bredase horeca vroeg een dagje te mogen proefdraaien om ‘chaos te voorkomen’ en kreeg steun van het stadsbestuur. Maar het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet daarvoor geen ruimte, kreeg de gemeente te horen. De grootschaligheid van de proef is volgens Breda het grootste bezwaar.

Burgemeester Paul Depla reageerde teleurgesteld: ‘Het is moeilijk te begrijpen dat er vanuit Den Haag geen ‘”go” komt. Met het oog op Hemelvaartsdag zou het heel verstandig zijn om voor de opening van de horeca op 1 juni een generale repetitie te draaien. De kans is groot dat er kinderziektes en problemen de kop opsteken, die we op de proefdag hadden kunnen signaleren.’

Depla pleit ook voor meer ruimte voor onder meer terrassen en recreatie en vraagt inwoners mee te denken.