Nog steeds helft kosten opruimen drugsafval vergoed

In tegenstelling tot particulieren worden lokale overheden met een nieuwe regeling niet volledig gecompenseerd voor het opruimen van gedumpt drugsafval. Gemeenten krijgen nog steeds de helft van de directe opruimkosten terugbetaald.

Particulieren met illegaal gedumpt drugsafval op hun terrein krijgen voortaan de kosten van het opruimen 100 procent vergoed. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Tot nu toe kregen particulieren de helft van de schade vergoed. Voor lokale overheden blijft het bij die compensatie van 50 procent voor het opruimen van gedumpt drugsafval.

Nieuwe regeling

De nieuwe regeling kwam tot stand samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vorig jaar kondigde Grapperhaus al aan dat hij tot en met 2024 jaarlijks 1 miljoen euro zou vrijmaken om grondeigenaren tegemoet te komen bij dumping door drugscriminelen. Het gaat om stoffen die overblijven van het chemische productieproces en gevaarlijk zijn voor mens en natuur. Vooral boeren vinden nogal eens gifvaten in en langs hun weilanden.

Landelijk loket

Er komt één landelijk loket waar gedupeerden terechtkunnen voor de compensatie. De twaalf provincies willen de subsidieregeling in de loop van juni centraal gaan regelen. De provincie Noord-Brabant neemt in de overgangsfase in 2020 de subsidieverzoeken in behandeling voor heel Nederland, tot het centrale loket operationeel is.

Ondermijnend

‘Drugsafvaldumpingen zijn een duidelijk voorbeeld van hoe schadelijk en ondermijnend drugscriminaliteit is voor onze samenleving. Behalve de compensatieregeling voor gedupeerde grondeigenaren zetten we daarom vol in op de aanpak van de drusgproductie,’ aldus Grapperhaus. Voor de zomer informeert de minister de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van zijn brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit.