Maatregelen en geld om door te bouwen tijdens corona

Het kabinet neemt op korte termijn een aantal maatregelen om te zorgen dat er doorgebouwd wordt tijdens de coronacrisis. Door onder meer extra geld vrij te maken en gemeenten te helpen sneller vergunningen te verlenen. Er komt een subsidieregeling om investeringen in scholen en sportgebouwen te ondersteunen. Middelen uit de ‘Woningbouwimpuls’ worden naar voren gehaald.

Het aantal nieuwe woningen moet verder omhoog. ‘Mensen moeten nu en ook na de crisis een betaalbare woning kunnen vinden. We moeten lering trekken uit de vorige crisis waarbij de bouwsector heel hard getroffen werd en lang nodig had om de bouwproductie weer op peil te krijgen. Daarom kom ik nu met al met maatregelen voor 2020,’ aldus minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK).

Belemmeringen

Gemeenten kunnen ondersteuning van gespecialiseerde ambtenaren krijgen via flexpools, om aanvragen voor vergunningen sneller te kunnen afhandelen. Daar wordt 20 miljoen euro voor vrijgemaakt. Belemmeringen bij procedures en realisatie van planvorming moeten volgens BZK zoveel mogelijk worden weggehaald.

‘Ook het beschikbaar stellen van woningbouwgrond blijft nog te vaak achter, juist nu moet dat worden voorkomen. Met gemeenten wordt besproken hoe dit kan worden verbeterd.’

Subsidie

Het Rijk stopt 50 miljoen euro in een subsidiefonds om investeringen van gemeenten te ondersteunen in maatschappelijk vastgoed van scholen en sportgebouwen. Het is de bedoeling om renovatie en onderhoud te koppelen aan verduurzaming en energiebesparende maatregelen. De subsidieregeling treedt nog dit jaar in werking zodat deze projecten in 2020 kunnen starten.

Woningbouwimpuls

Middelen uit de ‘Woningbouwimpuls’ worden naar voren gehaald. In 2020 is er 50 miljoen euro extra beschikbaar om sneller meer betaalbare huizen voor starters en middeninkomens te bouwen. Ook komt er 50 miljoen euro vanuit de impuls om de bouw van huisvesting voor dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers aan te jagen. Hiermee kunnen circa 10.000 woningen worden gerealiseerd.

Vanaf 1 juli kunnen gemeenten een beroep op de Woningbouwimpuls doen, tot die tijd kunnen ze oefenen op de ingewikkelde aanvraag.