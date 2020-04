Weg naar megasteun bij woningbouw is lang en hobbelig

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vier ‘conceptstukken’ gepubliceerd voor aanvragen van de ‘Woningbouwimpuls’ van in totaal 1 miljard euro. Met de documenten kunnen gemeenten zich ‘voorbereiden’ op de echte aanvraag, die ondanks kritiek niet minder complex is geworden.

Een uitgewerkte ‘financiële businesscase’ vormt het hart van de aanvraag waarmee gemeenten moeten aantonen dat ze aan de voorwaarden voldoen voor de regeling. De andere stukken zijn ondersteunend hierbij: een spreadsheet voor de calculaties, een achtergrondstuk met nadere toelichting, en een infoblad over Europese staatssteunregels waarmee geen aanvaring mag ontstaan.

De Woningbouwimpuls was de voornaamste tegemoetkoming van het kabinet richting gemeenten op Prinsjesdag. Vóór de zomer moet het echte startschot klinken.

Alvast voorbereiden

‘Gemeenten kunnen zich met de conceptaanvraagdocumentatie alvast voorbereiden op het moment van indiening van een aanvraag,’ zo legt de VNG uit wat de bedoeling is. Voor een vereenvoudiging van de subsidieregels als zodanig, waar de grote steden op aandrongen, zag het kabinet geen kans, bleek onlangs uit een Kamerbrief.

‘Te ingewikkeld’

Vooral de grote steden waren kritisch tijdens de consultatie. ‘De regeling is te ingewikkeld,’ stelde Utrecht. ‘Het werken met businesscases en planoptimalisering tijdens het proces van beoordeling is heel tijdrovend en het risico dat dit niet voor versnelling gaat zorgen groot.’ Amsterdam ziet ‘zo’n hoge mate van details dat grootschalige binnenstedelijke projecten moeilijk aan deze eisen kunnen voldoen‘. Ook Den Haag had dit soort opmerkingen.

Doelmatig en effectief

Toenmalig minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen, inmiddels weer terug op haar post als staatssecretaris, reageerde onder meer op de suggestie voor een ‘licht beoordelingsproces’ en het verzoek ‘terughoudend om te gaan met het vereiste van regionaal draagvlak’. Ze legde uit waarom voor de opzet is gekozen, zonder tot versoepeling over te gaan. ‘Het doel is om met rijksmiddelen zo doelmatig en effectief mogelijk bij te dragen aan de woningbouw.’

Drempel wellicht omlaag

Concrete suggesties om de steun te beperken tot bepaalde projecten, bijvoorbeeld binnenstedelijk, vonden evenmin weerklank. Het verzoek om de steundrempel van 500 woningen per project te verlagen, wordt nog nader bezien, maar bij de aanvang blijft de ondergrens zoals die is. Het kabinet wil immers het woningtekort helpen oplossen, verheldert de minister, en projecten van deze omvang zetten zoden aan de dijk.

Gemeente.nu schreef begin dit jaar al dat gemeenten door drie hoepels moeten springen om in aanmerking te komen voor de steunregeling.