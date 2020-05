Zelfstandigen redelijk tevreden over uitvoering Tozo

Zelfstandigen zijn redelijk tevreden met de wijze waarop gemeenten tijdens de coronacrisis omgaan met aanvragen van inkomensondersteuning, maar de verschillen zijn groot. Ongeveer 30 procent is er juist negatief tot zeer negatief over. Gemeenten hebben inmiddels 2 miljard aan voorschotten van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Tozo.

‘Jammer genoeg moet toch nog een kwart van de zelfstandigen langer dan vier weken wachten op een reactie van hun gemeenten. Dat is te lang en ook niet goed,’ constateert vakbond FNV Zelfstandigen op basis van een enquête onder ruim 1300 zelfstandigen over de uitvoering van de Tozo-regeling. Via deze regeling kunnen zelfstandigen een aanvraag doen voor inkomensondersteuning en voor een lening.

Snelheid betalen

Driekwart van de respondenten in het onderzoek koos voor de inkomensondersteuning, en 15 procent heeft het bedrijfskrediet aangevraagd. Ongeveer een vijfde van de zelfstandigen ontving binnen een week na de aanvraag geld op de rekening. De verschillen in tevredenheid lijken vooral te komen door de snelheid van betalingen van de gemeenten, aldus FNV.

Gemeenten die snel betalen, of werken met voorschotten, worden vaak beter beoordeeld. Goed beoordeeld zijn vooral kleinere gemeenten zoals Ae en Hunze, Zwijndrecht, maar ook Amersfoort en Nijmegen. Minder positief zijn de zelfstandigen over onder meer Groningen en Tilburg.

FNV Zelfstandigen roept leden op om zich te blijven melden bij de vakbond als betalingen te lang op zich laten wachten. In het wekelijkse overleg met het ministerie geeft FNV dan de knelpunten door en vraagt de bond om actieve bemoeienis zodat gemeenten worden aangespoord de situatie voor deze groepen zelfstandigen te verbeteren.

Half miljard

Gemeenten hebben vrijdag van het Rijk 550 miljoen euro ontvangen, een derde voorschot voor de uitvoering van de Tozo. Het bedrag gaat zowel naar uitvoering als naar de werkelijke bedragen voor zelfstandigen. In totaal komt het bedrag dat het ministerie van Sociale Zaken heeft overgemaakt op 2 miljard. Eind april hadden 343.000 zelfstandigen om de corona-ondersteuning gevraagd.

De regeling voor zelfstandigen is ook uitgebreid met AOW’ers en grenswerkers met een onderneming. Pensioengerechtigde zelfstandigen kunnen leningen aanvragen tegen een lage rente om de crisis door te komen. Zelfstandigen met een onderneming in een ander Europees land komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor inkomensondersteuning. Zelfstandigen die in een ander Europees land wonen met een onderneming in Nederland, kunnen vanaf 18 mei overbruggingsleningen aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Tot eind mei kunnen zelfstandigen de ‘corona-ondersteuning’ aanvragen, voor een totaal van drie maanden. Volgende maand komt het kabinet met een tweede pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers met problemen door de coronacrisis.