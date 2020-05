Tijdelijke wet om mobieltjes in gemeente te tellen

Om de verspreiding van het coronavirus nauwkeuriger te kunnen voorspellen, wil het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten hoeveel bewegingen er plaatsvinden binnen en tussen gemeenten. Dat moet worden afgeleid uit het aantal mobiele telefoons in de gemeente. De overheid wil die gegevens van de telecomproviders krijgen en werkt daarom aan een tijdelijke aanpassing van de wet.

Het wetsvoorstel moet nog deze week worden voorgelegd aan de Raad van State. ‘Het gaat het RIVM daarbij nadrukkelijk niet om het volgen van personen,’ benadrukt minister De Jonge in zijn Kamerbrief over de stand van zaken COVID 19. Het RIVM wil alleen een totaalbeeld van de verplaatsingen van de vorige dag krijgen.

De Jonge zei eerder al dat hij telecomproviders had gevraagd om hun gegevens, maar daar moest hij een paar uur later op terugkomen. Het ging volgens de minister slechts om een idee dat nog moest worden uitgewerkt. Het is volgens De Jonge ‘uitgesloten dat informatie wordt ingezet voor doeleinden zoals opsporing, vervolging of het tegengaan van samenscholingen.’

Eerste signaal

De verplaatsingsgegevens kunnen een eerste signaal geven dat er sprake kan zijn van een risico op het opleven van het virus, bijvoorbeeld bij grote drukte in de parken, op de stranden of in winkelcentra. ‘Op basis van deze op gemeentelijk niveau geaggregeerde data kunnen GGD’en, veiligheidsregio’s en zorgaanbieders in alertheid gebracht worden als dat nodig is.’

Zwitserland

Zwitserland gebruikt al telecomdata tegen het coronavirus. Als een zendmast daar meer dan twintig mobiele telefoons signaleert in een gebied van 100 bij 100 meter in de openbare ruimte, geeft de nationale provider Swisscom dat door aan de autoriteiten. Die weten dan waar het druk is geweest en waar dus misschien meer kans is dat mensen elkaar hebben besmet. Dat gebeurt met een dag vertraging, de autoriteiten kunnen niet live zien wie waar is.