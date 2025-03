Zorgen om dalend aantal burgemeesterskandidaten

Het aantal sollicitanten op burgemeestersvacatures daalde een aantal jaren, vooral onder invloed van de krappe arbeidsmarkt. Waar in 2016 nog gemiddeld 30 kandidaten reageerden, bleef dit in 2023 steken op 18.

‘Burgemeestersvacatures blijken lastig in te vullen door krapte op de arbeidsmarkt,’ concludeert het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat onderzoek naar de oorzaken liet doen door de universiteiten van Amsterdam en Leiden.

‘De burgemeesterssollicitant is niet anders dan de IT’er of de docent Duits. De krapte op de arbeidsmarkt drukt het aantal sollicitaties,’ schrijven de onderzoekers. Personeelskrapte is weliswaar niet de enige oorzaak, maar zou wel ‘in grote mate van invloed’ zijn.

Procedures gestopt

Vorig jaar veerde het aantal sollicitanten na de forse daling weer op, van 18 naar 21. Maar het ministerie is daardoor nog niet gerust: ‘Hoewel de lichte stijging in het aantal sollicitanten zorgt voor enige geruststelling, zijn er de afgelopen jaren ook enkele burgemeestersprocedures gestopt vanwege te weinig geschikte kandidaten,’ aldus BZK.

‘Daarmee loopt een gemeente vertraging op in het succesvol afronden van de procedure om een nieuwe burgemeester te vinden. Daarom is het van belang dat zich zoveel mogelijk verschillende kandidaten aandienen.’

Tijdsperspectief

De onderzoekers wijzen erop dat een langere periode een minder alarmerend beeld oplevert: ‘De notie dat het aantal sollicitanten gedaald is, is afhankelijk van het tijdsperspectief. Het aantal sollicitanten is anno 2024 hoger dan begin jaren 2000,’ vermeldt het rapport.

‘Tegelijkertijd gaat het om een gemiddelde afname. Sommige vacatures hadden veel sollicitanten (zoals 36 in Heemstede) en andere weinig (zoals 7 in Bunschoten). Ook is het aantal sollicitanten niet per se een indicator van kwaliteit.’

Dreiging van geweld

Het toenemende geweld tegen burgemeesters, of de perceptie daarvan, zou geen verklaring bieden voor het gedaalde aantal burgemeesterskandidaten. Wel zien de onderzoekers dat vooral vrouwen zich laten afschrikken door de dreiging van geweld.

‘Dat geldt zowel voor vrouwelijke politici met eerdere ervaringen met geweld als vrouwelijke zij-instromers die nog niet bekend zijn met dit aspect van het werk. Mannelijke politici hebben hier minder moeite mee, zeker ook als ze aan het risico gewend zijn.’