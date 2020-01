Voorbeeld proces-verbaal belediging ambtenaar

U loopt samen met een collega in uniform in de Koestraat in Vlissingen, belast met handhaving. Een man laat daar zijn hond loslopen op de rijbaan van die weg. Dit gedrag is strafbaar gesteld in de APV van de gemeente Vlissingen.

U waarschuwt de man en u zegt dat hij zijn hond dient vast te maken omdat dit gevaarlijk is.

De man komt na de waarschuwing naar u toe. Vervolgens beledigt hij u.

U bent van mening dat deze belediging te ver gaat en u houdt de man staande. U vindt het niet noodzakelijk om de man aan te houden.

Omdat u zelf betrokkene of slachtoffer bent van dit misdrijf, doet u geen onderzoek in de zaak. U houdt de man alleen staande om zijn identiteit vast te stellen. Vervolgens maakt u een proces-verbaal van bevindingen.

Met dat proces-verbaal in de hand kunt u vervolgens aangifte doen van dit misdrijf.

Enkele passages uit het proces-verbaal:

Wij, verbalisanten, zagen en hoorden vervolgens dat die man mij, verbalisant Jansen, in onze tegenwoordigheid opzettelijk mondeling in het openbaar beledigde als persoon en/of als ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van mijn bediening met een belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift droeg.

Ik, Jansen, voelde mij door de genoemde woorden ernstig beledigd, zowel als persoon als als ambtenaar.