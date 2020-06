Boa’s: sommige plekken te druk om in te grijpen

Foto: Nederlandse BOA Bond

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben gisteren op de eerste dag van de verruiming van de coronamaatregelen vooral geïnformeerd en gewaarschuwd. Volgens Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond was het op sommige plekken te druk om in te grijpen.

‘Bij de horeca ging het allemaal redelijk goed. Maar op sommige plekken was het te druk, zoals op het strand van Scheveningen. Daar liepen mensen hutje mutje. Je kan er dan wel drie aanpakken, maar als er zo’n 1500 mensen rondlopen is het niet te doen. Dan wordt het willekeur. Boa’s op die plekken hebben mensen vooral geïnformeerd en gewaarschuwd,’ aldus Kuin.

Even wennen

Volgens de vakbondsvoorzitter zijn de nieuwe regels voor de handhavers ook even wennen. ‘Dit is pas de eerste dag, dus we moeten ook kijken hoe het gaat en er lessen uittrekken. Het was ook warm weer en bijna iedereen was vrij. Maar vooralsnog kijken we ook terug op een goede dag. Ik heb geen meldingen gehad van excessen.’

Actie

De boa’s zouden aanvankelijk op Tweede Pinksterdag actie voeren, maar de vakbonden verschoven de datum naar 3 juni. Op die dag worden in de vier grote steden geen bonnen uitgeschreven. ‘In Rotterdam wordt de actie in ieder geval voortgezet tot maandag 8 juni,’ aldus de BOA Bond in een persbericht, ‘op die dag debatteert de Tweede Kamer over de uitrusting van boa’s.’

Verder melden de boa-bonden dat ze de acties voortzetten ‘totdat de minister het mogelijk maakt dat de wapenstok en pepperspray tot de uitrusting van de meeste boa’s behoort.’ Op 4 juni hebben de bonden een afspraak met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om hierover te praten.

Rotterdamse raad tegen

De Rotterdamse gemeenteraad ziet er in ieder geval geen heil in dat boa’s in de stad worden uitgerust met een wapenstok en pepperspray. De raad verwierp donderdag een motie daarover. Het is al de tweede keer dat een dergelijke motie het niet haalt. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is en blijft faliekant tegen. De gemeente Rotterdam heeft inmiddels wel toegezegd om boa’s aan te sluiten op het portofonienetwerk van de politie en werkgroepen te vormen van handhavers en politiemedewerkers. Ook beschikken boa’s in Rotterdam al over steekwerende vesten en bodycams.