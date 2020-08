Niet meteen een boete bij ontbreken mondkapje

Mensen die in Rotterdam en Amsterdam vanaf vandaag op de aangewezen drukke plekken geen mondkapje dragen, krijgen niet meteen een boete opgelegd. Ze worden eerst aangesproken en gevraagd een mondkapje op te doen of het gebied te verlaten. Als een boete wel aan de orde is, zal deze in Rotterdam en Amsterdam 95 euro bedragen.

‘We gaan mensen eerst aanspreken en doen er alles aan om ze te bewegen vrijwillig het mondkapje in de aangewezen gebieden op te zetten,’ zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio over Amsterdam. ‘We gaan de eerste periode van het experiment geen boetes schrijven. Het uitdelen van boetes is geen doel op zich, we verwachten dat mensen zich aan de draagplicht houden, voor hun eigen gezondheid en die van anderen.’

Coachend handhaven

Rotterdam houdt er eenzelfde beleid op na. ‘Er zal in eerste instantie coachend worden gehandhaafd. Dat gebeurt met name door boa’s, gebiedsregisseurs, gastheren, en -vrouwen. Mensen die geen mondkapje dragen op straat, in een gebied waar het wel verplicht is, worden gewaarschuwd en gevraagd het gebied te verlaten. Strafrechtelijke handhaving vindt alleen plaats in gevallen van excessen,’ aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Amsterdam

In Amsterdam ging de verplichting voor het dragen van mondkapjes vandaag om 09.00 uur in op de Wallen, de Kalverstraat, Nieuwendijk, Albert Cuypstraat en Plein ’40-’45. In deze gebieden staan borden die mensen op de nieuwe maatregel moeten wijzen. Ook delen hosts mondkapjes uit en communiceert de hoofdstad via social media over het experiment, dat vooralsnog drie tot vier weken duurt. Daarna volgt een evaluatie.

De GGD Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maken zich zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen. Uit bron- en contactonderzoeken blijkt dat mensen corona vaak oplopen op feesten, bij vrienden of familie thuis en in de horeca. ‘Oplopende en zorgelijke cijfers voor de regio Amsterdam,’ stellen beide in een gezamenlijk persbericht.

Jongeren een risico

Burgemeester Femke Halsema zegt goed te begrijpen dat mensen elkaar weer opzoeken, en behoefte hebben aan ‘een feestje thuis, een huwelijk of een gezellige avond in de kroeg met vrienden. Opvallend is daarbij dat vooral jongeren nu besmet raken en daarmee een risico vormen voor de hele stad en regio.’

Directeur van GGD Amsterdam José Manshanden: ‘We hebben inmiddels goede ervaringen met horecazaken die vrijwillig sluiten en bereid zijn mee te werken aan bron- en contactonderzoek. We hopen dat andere ondernemers, verenigingen en organisatoren hiervan leren.’

Deze week is er overleg tussen de burgemeester, de GGD en alle Amsterdamse studentenverenigingen, onder meer over de introductieperiodes voor nieuwe studenten. Dinsdag zette een vereniging de kennismakingsperiode stop vanwege vier coronabesmettingen bij leden en aspirant-leden.

Betogers Rotterdam krijgen boete

Dertig mensen die woensdag in Rotterdam tegen de mondkapjesplicht demonstreerden, hebben een boete gekregen. Dat meldt de politie. Die had de betogers gevraagd het gebied waar ze demonstreerden te verlaten of een mondkapje op te zetten. Dertig demonstranten gaven hier geen gehoor aan. Daarom kregen ze een boete.

In Rotterdam moeten mensen vanaf 06.00 uur deze morgen een niet-medisch mondkapje dragen op locaties als de Coolsingel, de Lijnbaan en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. Ook de fietsers op de Meent moeten een mondkap dragen, maar ze lijken het deze ochtend massaal te vergeten. Het beeld is op de Coolsingel niet veel anders. Bijna alle fietsers dragen geen mondkap. Het verwarrende is dat op deze belangrijke fietsader door het centrum stukken vrij zijn van het dragen ervan. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb benadrukte het gisteren nog. ‘Fietsers, maar ook hardlopers moeten in het centrum van Rotterdam een mondmasker dragen.’

Versoepeling terugdraaien

De mondkapjesplicht geldt voor een termijn van drie weken. Aboutaleb liet doorschemeren dat deze periode best langer kan gaan duren als het aantal besmettingen niet flink afneemt. ‘Ik ben niet optimistisch.’ Hij hoopt dat het kabinet donderdag de versoepeling van een aantal coronamaatregelen terugdraait. ‘Op 1 juli werd door de versoepeling mij een aantal maatregelen afgenomen. De Nederlander kreeg meer vrijheden. Welke maatregelen ik terug wil? Daarover ben ik met het kabinet in gesprek.’

Aboutaleb pleit wel voor snelheid, want de invoering van de mondkapjesplicht duurde hem te lang. ‘We zijn nu twee weken verder en voeren de plicht nu in. Dat zijn kostbare weken.’ Inmiddels heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond drie cafés en een sportkantine laten sluiten die zich niet aan de coronaregels hielden. ‘Er zitten meer sluitingen in de pijplijn,’ aldus Aboutaleb.

Geen negatief reisadvies

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt naar aanleiding van de laatste coronacijfers opnieuw dat het belangrijk is om drukke plekken te mijden. Van een binnenlands reisadvies is echter geen sprake, aldus het instituut. Na een interview was de indruk ontstaan dat het RIVM specifiek reizen naar Rotterdam afraadt, maar dat is dus niet het geval.

Epidemioloog Susan van den Hof sprak bij RTL Nieuws: ‘Ik zou zeggen: ga niet naar Rotterdam als het niet nodig is.’ De stad land telde afgelopen week de meeste besmettingen van het land. Tegenover het ANP verduidelijkt ze dat het ‘in algemene zin verstandig is’ drukke plaatsen te mijden. ‘Het maakt niet uit of dat het centrum van Amsterdam of Rotterdam is, of een dierentuin als het daar heel druk is. Het advies is: vermijd drukte. En de Kalverstraat en de Koopgoot kunnen heel druk zijn.’

De gemeente benadrukt naar aanleiding van de ophef dat het veilig is in de stad.