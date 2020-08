Naar de kust: ‘naast zonnebrand ook gezond verstand mee!’

Om drukte aan de kust de komende hete dagen te reguleren nemen veel gemeenten maatregelen. Toegangswegen naar stranden worden afgesloten en corona-coaches en extra handhavers ingezet om alles in goede banen te leiden.

De gemeente Den Haag geeft strandbezoekers van Kijkduin tot Scheveningen een dringend reisadvies. ‘De uitdaging zit ‘m vooral in het bereiken van het strand,’ aldus locoburgemeester Hilbert Bredemeijer. ‘Dat begint met slim reizen en daarom doen wij een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van toeristen en dagjesmensen: neem naast zonnebrand ook gezond verstand mee!’

Verder treft het stadsbestuur ook extra maatregelen. Zo worden drie keer zoveel handhavers als anders ingezet, onder meer om overlast tegen te gaan en toe te zien op het openhouden van doorgangen voor hulpdiensten. Ook wordt tijdelijk de wielklem van stal gehaald voor kentekens waarvan de NAW-gegevens niet bij de gemeente bekend zijn. ‘We doen dit om grenzen te stellen,’ zegt Bredemeijer. ‘We zijn een gastvrije badplaats, maar dat mag geen vrijbrief zijn om moedwillig regels te overtreden.’ Ook zet de gemeente 50 verkeersregelaars in op knooppunten en bij parkeergarages, extra fietscoaches bij aankomstplekken en fiets- en scooterstallingen en extra hosts op de boulevard.

📢 We verwachten vanaf woensdag 5 t/m dinsdag 11 augustus extra #drukte in een aantal #kernen en op de #stranden ⛱. Om te voorkomen dat het te druk wordt op een aantal plaatsen nemen we diverse #maatregelen: https://t.co/PK1SN8YaM3. #nieuws pic.twitter.com/4zj7G9YWqc — Gemeente Veere (@Gemeente_Veere) August 4, 2020

Ook de gemeente Veere verwacht drukte en wijst op de strandwijzer om strandbezoeken te spreiden. In één oogopslag is te zien welke stranden te druk zijn en waar nog voldoende ruimte is. In de kernen Zoutelande, Domburg en Veere is een aantal straten afgesloten en zijn verkeersregelaars en corona-coaches ingezet. Zij verwelkomen de bezoekers en zorgen ervoor dat zij zich aan de anderhalvemeterregel houden.

Gemeenten geven aan toegangswegen af te sluiten als parkeerplaatsen bij stranden vol zijn. Zoals Velsen, Heemstede, Katwijk en Noordwijk. Vlissingen sluit aanstaand weekend de boulevards weer af voor gemotoriseerd verkeer.

De gemeente Zandvoort wil een verkeersinfarct zoals afgelopen vrijdag voorkomen. ‘Op zomerse dagen zoals afgelopen week, maar ook voor komende week, monitort de gemeente samen met de politie, de NS, ondernemers en andere betrokken partijen continu de situatie in het dorp. Er wordt gewerkt met diverse scenario’s en daar waar nodig worden extra maatregelen genomen,’ meldt de gemeente.

Recreatieplassen

Niet alleen aan de kust, maar ook bij recreatieplassen nemen gemeenten maatregelen, zoals in Assen en Blaricum. De gemeente Staphorst roept bezoekers van natuurgebied De Zwarte Dennen op om niet met de auto te komen.

Hoogeveen stelde een parkeerverbod in voor de toegangsweg naar strand Nijstad. Afgelopen vrijdag stond de weg vol met auto’s en konden hulpdiensten er niet doorheen. ‘Als u toch aan de toegangsweg parkeert, riskeert u een fikse parkeerboete,’ waarschuwt de gemeente.