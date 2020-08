Het is heet en voorlopig blijven de temperaturen hoog. We werken momenteel nog en masse vanuit huis door de coronamaatregelen, ook nu er sprake is van een hittegolf. Wat kun je beter wel en niet doen om het hoofd koel te houden? En is de gemeente als werkgever verantwoordelijk voor een koele werkplek?

Op de werkvloer is de gemeente als werkgever verantwoordelijk voor een koele plek, maar thuis is dit niet zo. Niet alle regels die van toepassing zijn op het werken op kantoor gelden voor thuiswerken, zo meldt vakbond FNV.



Ook de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) schrijft dat een werkgever geen verplichting heeft om te zorgen voor een koele werkplek. Kosten voor bijvoorbeeld een airco of ventilator hoeft deze dan ook niet te vergoeden. Werknemers zouden volgens de vakbonden wel andere werktijden kunnen hanteren (werken als het koeler is) en vaker pauze nemen (liefst in een koele ruimte).

Normaal gesproken is een werkgever op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor een goede thuiswerkplek. ‘Nu het thuiswerken voor de meesten niet uit eigen keuze is ontstaan, geldt een bijzondere situatie. Maar de zorgplicht van de werkgever geldt nog steeds,’ aldus ArboNed.

Thuiswerken of naar kantoor?

Wat te doen als het thuis echt te warm is? De AWVN legt uit dat in het Arbobesluit geen concrete gegevens staan genoemd over bij welke temperatuur je thuis nog kunt werken. Wel dat dit geen schade aan de gezondheid van werknemers mag veroorzaken.

Op sommige kantoren kunnen werknemers weer, in kleine clubjes, terecht. ‘Als het echt niet te doen is thuis, kun je misschien afspraken maken om toch op kantoor te werken,’ aldus de FNV. Dit gebeurt inderdaad momenteel op verschillende plekken. ‘De airco lokt werknemers in hittegolf naar kantoor,’ laten meerdere werkgevers aan de NOS weten.

Tips voor thuiswerkers

Voor wie thuis blijft hebben we een aantal slimme tips verzameld om hittestress en verminderde productiviteit tegen te gaan.

Gebruik de zonwering

Laat ’s ochtends de koele lucht binnen en sluit na het luchten en zodra het warmer wordt de gordijnen. Heb je trouwens een werkplek met airco? Houd de ramen dan dicht om het systeem niet te ontregelen.

Zet elektrische apparaten uit

Kijk rond in je werkruimte. Staat er misschien nog een elektrisch apparaat aan dat geen dienst doet, zoals een printer, andere computer of verlichting? Door deze apparaten uit te schakelen, voorkom je dat ze (nog meer) warmte afgeven.

Voorkom een oververhitte laptop

Ook je laptop kan last hebben van hittestress. Een paar tips: dek bijvoorbeeld de ventilatieroosters (vaak aan de onderkant en zijkant) niet af, anders loop je het risico dat de warmte niet afgevoerd wordt en deze oververhit raakt. Zet de laptop daarom op een harde ondergrond zoals een tafel en niet op je schoot. Merk je dat je computer te warm wordt? Gun ‘m een pauze en leg het apparaat even op een koelere plek weg om af te koelen.

Lekker luchtig

Luchtige, katoenen kleding zit het lekkerst tijdens warme dagen. Het voordeel van thuiswerken tijdens een hittegolf is dat je nu eindelijk wél die korte broek naar je werk aan kan.

Koel hartslagpunten

Begint de warmte toe te slaan? Verkoel je hartslagpunten. Leg aan de achterkant van je nek of knieën een natte doek of houd je polsen onder koud stromend water.

Verschuif je werktijd

Niet elk huis of thuiswerkplek beschikt over goede zonwering of een airco, waardoor het gedurende de dag behoorlijk kan opwarmen. Een tropenrooster biedt uitkomst: voor de ergste hitte beginnen en op tijd weer afsluiten.

Vocht aanvullen

Genoeg drinken is een tip uit de oude doos, maar wel heel belangrijk en daarom de vermelding waard: drink genoeg vocht. Zet een fles water naast je computer zodat je ziet hoeveel je drinkt op een dag. Vries de avond van tevoren een flesje water in, voor extra verkoeling. Lekker: ga voor water met een smaakje. Doe er schijfjes citroen, sinaasappel of komkommer in. Ook lekker: eet fruit met hoog watergehalte, zoals watermeloen.