Kijk terug: BOA Webinar over groei van de handhaving

Tijdens de BOA Webinar Weken in juni 2021 verzorgde Michiel Jansen van de Segment BoAcademie een webinar over de effecten van de coronacrisis op de handhaving. In het webinar vertelt Michiel over zowel positieve als negatieve effecten van de crisis en gaat hij het gesprek aan met de deelnemers. Wat heeft de crisis voor het imago van de handhaver betekend? Wat vraagt de gewijzigde situatie op straat van handhavers en wat doet dit met de samenwerking met de politie? Deze en meer onderwerpen komen aan bod in dit uur durende webinar.