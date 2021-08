Klachten over jeugdoverlast bijna verdubbeld tijdens coronacrisis

De politie krijgt een toenemend aantal klachten over jongeren die overlast veroorzaken. Dat meldt datajournalistiek persbureau LocalFocus op basis van politiecijfers.

De coronacrisis lijkt voor een flinke piek aan jeugdoverlastmeldingen te zorgen, aldus LocalFocus. In 2020, het eerste ‘coronajaar’, verdubbelde het totaal aantal meldingen ten opzichte van het jaar ervoor tot recordhoogte. Ook in de eerste zes maanden van dit jaar is fors meer geklaagd. Daarbij ging het om ruim 70.000 meldingen. In dezelfde periode in 2019 – voor de coronacrisis – waren dat er bijna 40.000.

Het gaat om overlastmeldingen over de jeugd in brede zin. En dan met name over kleine incidenten, zoals het laten rondslingeren van afval, hangen in een park of herrie maken. Zwaardere delicten zoals baldadigheid, vandalisme en geweldpleging zijn niet meegeteld.

Van de twintig grootste gemeenten vallen onder meer Arnhem, Eindhoven, Haarlemmermeer en Enschede op door een flinke stijging van het aantal overlastmeldingen. In de gemeenten Utrecht en Amersfoort is relatief het meest geklaagd.

Toename in het hele land

Maar niet alleen in de grote gemeenten is een toename van de overlast te zien. Het aantal meldingen steeg in alle twaalf provincies. Vooral in Zeeland, Noord-Brabant en Overijssel is het afgelopen halfjaar flink meer over jeugdoverlast geklaagd. In Zeeland lag het aantal klachten bijna tweeënhalf keer zo hoog als in het eerste halfjaar van 2019. Brabant en Overijssel zagen het aantal meldingen ten opzichte van dezelfde periode twee jaar eerder stijgen met respectievelijk 128 en 114 procent.

In Utrecht bleef de toename van het aantal klachten – ten opzichte van de situatie van voor corona – het meest beperkt. Toch is in die provincie het afgelopen halfjaar relatief het meest geklaagd: 63 meldingen per 10.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde is zo’n 40 klachten per 10.000 inwoners.

Lockdown debet aan stijging

Van half oktober vorig jaar tot en met eind april dit jaar was de horeca als gevolg van de lockdownmaatregelen gesloten en gold thuis een (wisselend) aantal maximum bezoekers. Hierdoor konden jongeren niet op stap en minder makkelijk thuis afspreken.

Volgens de politie hoeft de stijging in klachten niet direct te betekenen dat jongeren ook echt fors meer overlast veroorzaken: als mensen thuis zijn, valt hen meer op en melden ze mogelijk ook sneller overlast.