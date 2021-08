Gemeenten zetten in op populaire urban sports

Freerunnen, BMX, skateboarden, stuntsteppen en tricking, een mix tussen vechtsport en acrobatiek: urban sports zijn populair onder jongeren en winnen ook aan gemeentelijk terrein. Een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Urban sports is een verzamelnaam van sporten die buiten en meestal ongeorganiseerd worden beoefend. Ze zijn voor iedereen toegankelijk, dragen bij aan meer beweging en geven jongeren de gelegenheid om alleen of samen iets te ondernemen. En groeien snel in populariteit, mede door de lockdowns tijdens de coronapandemie toen niet binnen en in groepsverband mocht worden gesport.

Urban sports hebben een ander karakter dan klassieke sporten. In plaats van verenigingen draait het bijvoorbeeld meer om communities die elkaar in wisselende samenstelling ontmoeten. Het fenomeen kent meerdere aspecten. Het gaat niet alleen over sporten en bewegen, maar juist ook om ontwikkeling van jongeren en anders omgaan met de openbare ruimte. Verschillende gemeenten zien al kansen om dit te faciliteren.

Urban ambtenaar

In Tilburg geeft de gemeente Urban Vouchers ter waarde van vijfhonderd euro weg. De vouchers zijn bedoeld als subsidie voor creatievelingen die een idee hebben voor een project of activiteit. Denk aan sporters, artiesten, kunstenaars, docenten en anderen die actief zijn in de urban scene. Om van een idee een project te maken, kunnen jongeren maximaal drie vouchers aanvragen. Naast financiële middelen is er ook coaching beschikbaar bij het uitwerken en uitvoeren van het idee. Verder kunnen de jongeren terecht op een speciaal spreekuur. De gemeente heeft zelfs een Urban Ambtenaar die de scene coacht, de stad adviseert en beide verbindt.

Boksen in buitenlucht

Ook de gemeente Haarlem wil sporten in de buitenlucht stimuleren. Daar staan sinds kort op twee verschillende plekken boksunits om te kunnen boksen in de buitenlucht. Dit zijn vrijstaande, flexibele units die een half jaar blijven staan bij wijze van proef. De bokszakken zijn gratis te gebruiken en aanmelden is niet nodig. Op de boksstations hangt een poster met een aantal regels en een QR-code. Wie deze scant, kan een zaktraining volgen. Na een half jaar wordt bekeken of de stations blijven staan, naar een ander stadsdeel gaan of dat er wellicht nog een unit bij komt.

De stad als speelveld

De gemeente Amsterdam heeft de Agenda Urban Sports 2021-2025 opgesteld. De hoofdstad wil een echte ‘urban sportstad’ worden, met een aantrekkelijke openbare ruimte, bijzondere plekken om te sporten en te bewegen en toonaangevende evenementen vol sport en cultuur. De agenda is samen met urban sporters en hun communities ontwikkeld. De komende periode wordt deze uitgewerkt tot een uitvoeringsplan, in overleg met de sporters, de stadsdelen en de buurtteams. Ook de gemeente Rotterdam wil de komende jaren de mogelijkheden van urban sports onderzoeken en stimuleren en heeft hiervoor een beleidsnota opgesteld.

App voor urban sports

In Groningen zijn er eveneens plannen om van de stad een speelveld voor urban sports te maken. Dat doet de gemeente onder andere door een samenwerking aan te gaan met City Legends. Verder komt er een app met een mix van social media en game-elementen. De gemeente wil met name de groep van twaalf- tot achttienjarigen bereiken, omdat deze groep landelijk slechts voor 31 procent aan de beweegrichtlijn voldoet.