‘Bied jongeren perspectief in coronatijd’

De Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Breda Paul Depla roepen gemeenten in de decembermaand op om jongeren serieus te nemen en perspectief te bieden in coronatijd. ‘Het offer dat jongeren brengen door de coronamaatregelen is groot, terwijl het medisch risico dat zij lopen klein is. We moeten de gevolgen van de maatregelen voor jongeren niet onderschatten.’

De coronacrisis duurt al sinds maart en voor een aantal groepen is de situatie steeds lastiger vol te houden, meldt de VNG, zoals jongeren. Juist voor hen is het belangrijk om contact met elkaar te hebben. Er zijn voldoende mogelijkheden om ‘coronaproof ’activiteiten te organiseren. ‘Er is veel mogelijk voor kinderen en jongeren binnen de coronaregels,’ aldus Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de werkgroep Sociale impact van Corona. ‘Wij roepen alle gemeenten op deze mogelijkheden te benutten en op korte termijn samen met jongeren te werken aan plannen die hen perspectief bieden.’

Decembermaand leuker maken

De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad vroegen om voorbeelden, omdat elke gemeente zoekt naar mogelijkheden voor de jeugd, zeker in de decembermaand. Een aantal gemeenten heeft het initiatief al genomen om deze maand voor jongeren wat leuker te maken. Zo organiseert Breda een mega digitale pubquiz, kan de jeugd lasergamen in het stadskantoor en het tegen elkaar opnemen in Fortnite- en FIFA-toernooien op bioscoopschermen. De gemeente liet onderzoek uitvoeren naar het gedrag van jongeren in Breda met betrekking tot de coronacrisis. Het gedrag en de beweegredenen van deze jongeren zijn duidelijk in beeld gebracht in het rapport.

Selfiemuseum

In Amsterdam kunnen kinderen in de vakantie cultuuronderwijs volgen. Venray opent in een leegstaand pand een door jongeren zelfgebouwd Selfiemuseum. Raalte houdt een online bingo met borrelpakket. Goeree-Overflakkee denkt aan een online escaperoom en gamecompetitie. En Helmond organiseert samen met sportscholen activiteiten voor verschillende leeftijden, houdt een besloten filmavond en gaat online met jongeren koken. Ook heeft deze gemeente verplaatsbare hangplekken aangeschaft en een extra voetbalkooi.

Drie beloften

De werkgroep-Depla brengt de sociale gevolgen van de coronacrisis in beeld voor jongeren. De werkgroep vraagt Rijk en gemeenten de volgende drie beloften te doen aan jongeren:

Iedere jongere moet de mogelijkheid hebben om zijn schooltijd op een goede manier af te ronden. Dat wil zeggen: met fysiek onderwijs, een volwaardig diploma en met een relevante stage. We helpen jongeren van alle leeftijden veilig in contact met elkaar te blijven, online en offline. Coronaproof contact buitenshuis hoort daar ook bij. We moeten oog hebben voor het mentaal welzijn van – vooral kwetsbare – jongeren. Om te voorkomen dat deze tijd blijvende sporen trekt in het vertrouwen van jongeren in zichzelf, in hun omgeving en in de overheid, is op korte termijn actie nodig om deze jongeren te ondersteunen.

Deel ideeën

Paul Depla: ‘En ik roep gemeenten ook op om hun goede ideeën te delen, zodat andere gemeenten, en dus onze jongeren, daarvan kunnen profiteren.’ Wat doet jouw gemeente aan een zinvolle schooltijd, veilig contact en mentaal welzijn voor jongeren? En ook: hoe pakt de gemeente het aan, hoe krijgt het vorm in de praktijk? Mogelijk gebaseerd op eerdere ervaringen of aanpakken? Mail je voorbeeld naar praktijkvoorbeelden@vng.nl.

Ter inspiratie een overzicht met praktijkvoorbeelden en video over de aanpak van de gemeente Westerkwartier.