Handen vol aan winkeldrukte en vuurwerkoverlast

Gemeenten hebben hun handen vol aan drukte in winkelgebieden en vuurwerkoverlast van jongeren. De decemberdrukte, vuurwerk en de mogelijkheid ‘iets extra’s’ voor jongeren tijdens de jaarwisseling te organiseren staan dan ook vanavond op de agenda van het Veiligheidsberaad, na afloop van een onrustig en druk weekend.

Tijdens het wekelijkse overleg van de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, gaat het vanavond onder meer over de jaarwisseling voor jongeren. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls opperde twee weken geleden al dat het misschien verstandig zou zijn om jongeren ‘iets kleinschaligs’ toe te staan tijdens de feestdagen. Hij vreest dat groepen jongeren elkaar toch wel gaan opzoeken, ondanks het vuurwerkverbod en andere coronamaatregelen. ‘Dat wordt handhavingstechnisch een hele forse klus. Dan kun je beter besluiten dat de jeugd wat extra ruimte krijgt, zodat ze stoom kunnen afblazen,’ vindt Bruls. De burgemeesters overleggen met minister Grapperhaus van Veiligheid of en zo ja welke ruimte er dan eventueel komt.

Vuurwerk

De burgemeesters bespreken ook de stand van zaken rondom het vuurwerk dat dit jaar in Nederland niet vervoerd, verkocht of afgestoken mag worden. Desondanks worden er online grote hoeveelheden vuurwerk verhandeld, terwijl de bestellingen ook blijven binnenstromen bij vuurwerkhandelaren net over de grens met Duitsland. Bekeken wordt hoe de handhaving eruit moet zien.

Broze structuur

Ook is er veel vuurwerkoverlast door jongeren, die de burgemeesters harder willen aanpakken. Na een week van ongeregeldheden in verschillende plaatsen zoals Urk, Arnhem en Roosendaal, doet de burgemeester van de laatste stad een oproep aan politiek Den Haag: heb oog voor de broze sociale structuur in verschillende middelgrote gemeenten in het land. Burgemeester Han van Midden zei dat zondagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

‘Er is coronamoeheid onder jongeren, de jeugd mist een uitlaatklep. Maar dat is niet het enige, er is ook een onderliggende reden. Die ligt veel dieper. In de wijken waar dit speelt ervaar ik een sociale structuur die heel broos is, waar een bepaalde mate van straatcultuur de overhand heeft. Dat kunnen we niet toelaten.’ Van Midden wijst erop veel gemeenten krap bij kas zitten en niet kunnen investeren in preventiemaatregelen. Roosendaal nam vorige week maatregelen tegen vuurwerkoverlast, er geldt in vijf wijken een noodverordening.

Overlast

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem kondigde donderdag ook aan harder op te gaan treden tegen vuurwerkoverlast en desnoods woningen te sluiten. En dat deed hij vrijdag. Een woning in de wijk Geitenkamp werd gesloten omdat de bewoner is betrapt op de handel in zwaar illegaal vuurwerk. ‘Het kan, dus het moet,’ aldus Marcouch. Vrijdag nam de gemeente Urk maatregelen tegen de onrust. Een deel van Urk gold tot vanochtend als veiligheidsrisicogebied, waardoor onder meer preventief fouilleren mogelijk was.

Ook in Breda was het dit weekend onrustig en trad de politie meermalen op. De afgelopen tijd ervaren bewoners in Breda-Noord veel overlast door veelal zwaar vuurwerk. Burgemeester Paul Depla noemt het goed om te horen dat bewoners de politie helpen met informatie en beelden. ‘We gaan er samen voor zorgen dat het weer rustig wordt in Breda-Noord.’

Verder werd het huis van burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht zondagochtend in alle vroegte beschadigd door een vuurwerkbom. Niemand raakte gewond. De politie houdt er rekening mee dat de bom daadwerkelijk gericht was tegen de burgemeester.

In Helmond heeft de politie vrijdagavond negen jongeren aangehouden wegens vuurwerkoverlast. Ze werden opgepakt tijdens een grote politieactie. Burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel liet weten dat de gemeente ruim zestig jongeren in het vizier heeft. Ze stuurde de ouders van jongeren die vuurwerkoverlast veroorzaakten in de stad een brief. Hun zoon of dochter krijgt een officiële waarschuwing. Als de kinderen opnieuw in de fout gaan, wacht hen een boete van maximaal 4350 euro. Ze wijst de ouders er ook op dat een boete of een taakstraf kan worden opgelegd, of een zaak zelfs voor de rechter kan komen.

Drukte

Ook zal er in het Veiligheidsberaad aandacht zijn voor de drukte in de detailhandel. Afgelopen weekeinde was het op sommige plekken zo druk dat winkels eerder dicht moesten. ‘We kijken nu vooruit naar sinterklaas en Kerstmis,’ aldus het Veiligheidsberaad zondag. ‘Lokaal, regionaal en in het Veiligheidsberaad zal de drukte in de winkelgebieden en de hierbij te nemen maatregelen onderwerp van gesprek blijven. Met als doel coronaveilig winkelen in de decembermaand.’

Dit weekeinde besloten burgemeesters van verschillende steden de winkels eerder te sluiten, zoals in Dordrecht, Eindhoven, Maastricht en Rotterdam. Ook in Amsterdam was het volgens de gemeente te druk. De uitverkoop (Black Friday) en de naderende pakjesavond en feestdagen zorgden voor de drukte.

Black Friday

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei zondagmiddag bij Buitenhof dat het Veiligheidsberaad het kabinet om een verbod van Black Friday had gevraagd. Maar het kabinet reageerde later en zei zo’n verzoek nooit te hebben gekregen. Zo’n verbod zou ook juridisch gezien lastig zijn. Bovendien hebben burgemeesters zelf de ‘ruimte en bevoegdheid om in te grijpen’ als dat mogelijk is, aldus het kabinet.

In reactie daarop zegt Aboutaleb dat op 9 november werd gesproken over de zorgen rond Black Friday. ‘Aan het kabinet is in die vergadering gevraagd met een plan te komen met extra maatregelen om chaos te voorkomen. Daarbij is weliswaar niet expliciet om een verbod gevraagd, maar er is ook niet een maatregel op voorhand expliciet uitgesloten.’ Hij zegt dat het kabinet vertrouwde op afspraken met de detailhandel om Black Friday ordelijk te laten verlopen. ‘Die afspraken hebben in Rotterdam geen effect gehad. Achteraf moeten we vaststellen dat een noodbevel ingezet moest worden om het winkelen te beperken.’

Spreiden

Het kabinet wijst weer op cijfers van branchevereniging INRetail, waaruit blijkt dat het dit jaar 72 procent rustiger was in de winkelstraten dan vorig jaar op Black Friday. De winkeliersorganisatie hamerde er al langer op om Black Friday te verspreiden. ‘Landelijk gezien is het beeld alleszins acceptabel. Je ziet dat het incidenteel te druk is met name op knooppunten in het midden van winkelcentra. Maar landelijk is het niet het beeld zoals je ziet in hartje Rotterdam,’ aldus een woordvoerder.

INRetail verwacht wel dat winkeliers samen met gemeenten en het ministerie van Economische Zaken gaan evalueren om te kijken of ze iets kunnen leren van dit Black Friday-weekend. ‘Of zaken wellicht anders moeten in de aanloop naar de feestdagenmaand die op 1 december begint.’ De woordvoerder zegt dat winkeliers er samen met gemeenten en handhavers alles aan doen om decemberdrukte in goede banen te leiden. Gemeenten proberen het winkelend publiek te spreiden, bijvoorbeeld door parkeertarieven te verlagen in daluren.

Landelijke maatregelen

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad bespreken vanavond met elkaar of het nodig is om landelijke maatregelen tegen de winkeldrukte te nemen. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven vroeg daarom. Voorzitter Bruls waarschuwt ook dat strenge maatregelen in de ene stad tot gevolg kunnen hebben dat het in een andere stad juist drukker wordt. Hij vond de drukte in het land ‘over het algemeen beheersbaar’. Bruls vindt wel dat Nederland en België afspraken moeten maken over de ongewenste toestroom van Belgische kooplustigen.

Volgens de woordvoerster van het Veiligheidsberaad worden de oproepen tegen groepsvorming in winkelcentra en funshoppen na vanavond mogelijk ‘minder vrijblijvend’. ‘De burgemeesters zagen de drukte vanaf Black Friday tot aan de kerstdagen begin november al aankomen. Daarom is toen al samen met het kabinet besloten om winkeliers op te roepen om niet te gaan stunten met koopjes. Ook heeft voorzitter Bruls veelvuldig benadrukt dat mensen niet gezellig moeten gaan funshoppen. Er is toen niet concreet om een verbod op Black Friday gevraagd.’