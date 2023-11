Meeste grote partijen zijn tegen vuurwerkverbod

De meeste partijen die hoog staan in de peilingen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn tegen een algeheel vuurwerkverbod. Sinds 2020 geldt een verbod op rotjes, vuurpijlen en ander vuurwerk met een hoog risico op verwondingen. Dat heeft de jaarlijks oplaaiende discussie over een algeheel vuurwerkverbod niet verstomd.

GroenLinks-PvdA is de enige partij in de top vijf van Peilingwijzer die vindt dat consumentenvuurwerk moet worden vervangen door bijvoorbeeld professionele vuurwerkshows. De populaire nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt is tegen een algeheel vuurwerkverbod en gelooft meer in handhaving van de huidige regels, laat een woordvoerder weten. VVD, PVV en BBB zijn al langer uitgesproken tegenstander.

Alleen professionals

Een derde van de vuurwerkverwondingen bij de spoedeisende hulp kwam vorig jaar door legaal vuurwerk, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Gemeenten en oogartsen bepleiten al jaren dat vuurwerk afsteken alleen aan professionals moet worden overgelaten. Ook burgemeester Jan van Zanen (VVD) van Den Haag vindt dat, in tegenstelling tot het standpunt van zijn landelijke partij.

Voorstanders in minderheid

In de huidige Tweede Kamer zijn de voorstanders van een verbod nog altijd in de minderheid. Afgaande op de peilingen lijkt hier geen verandering in te komen na de verkiezingen van 22 november. Niet alleen omdat NSC en BBB tegen zijn en afstevenen op zetelwinst, maar ook omdat voorstander D66 er slecht voor staat in de peilingen.

D66 erkent dat de vrijheid om vuurwerk af te steken voor veel mensen belangrijk is, maar vindt dat niet opwegen tegen de ‘maatschappelijke gevolgen voor de veiligheid van hulpverleners, de impact op de natuur, de gezondheid van mensen en de kosten van de schade die het aanricht’. ChristenUnie, Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA zijn om vergelijkbare redenen voor een verbod.

Beter handhaven

Ingrid Michon van de VVD denkt dat het meer zin heeft om de regels die al bestaan beter te handhaven. De politica benoemt dat een groot deel van het probleem ligt bij vuurwerk dat al verboden is. De politie moet er volgens haar voor zorgen dat zo veel mogelijk vuurwerk is ingenomen ‘voordat de avond valt’ met de jaarwisseling. Bovendien denkt ze dat er meer kan worden gedaan om te voorkomen dat mensen illegaal vuurwerk kopen over de grens. Partijen als NSC en ook de SP staan er vergelijkbaar in.

Traditie

‘Als mensen met hun zoontje een vuurpijl af willen steken, dan moet dat gewoon kunnen,’ vindt partijleider Joost Eerdmans van JA21. Wat hem betreft worden vuurpijlen weer toegestaan. Ook de PVV en BBB benoemen steevast in debatten dat ze vuurwerk afsteken een waardevolle traditie vinden die behouden moet blijven.