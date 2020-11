Hardere aanpak tegen vuurwerkoverlast

In delen van de gemeente Roosendaal zijn hardere maatregelen ingesteld vanwege de vuurwerkoverlast. Als het aan burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem ligt ‘worden de raddraaiers in de wijk Geitenkamp uit huis gezet als daar zwaar vuurwerk wordt gevonden’. In beide steden zijn er de afgelopen dagen ongeregeldheden, waarbij zwaar vuurwerk werd afgestoken en brand gesticht.

In Roosendaal geldt sinds gisteren in de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand een noodverordening, waardoor mensen die daar niets te zoeken hebben de wijk niet in mogen. Ook is het daar verboden om vuurwerk op zak te hebben, evenals voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om molotovcocktails, glaswerk, stenen, stokken en kettingen, meldt de gemeente.

Krachtige maatregelen

‘Wat er nu gebeurt, gaat alle perken te buiten. Dat heb ik gisteren met eigen ogen gezien,’ aldus burgemeester Han van Midden. ‘Mensen voelen zich niet meer veilig op straat. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn en dat vraagt nu om krachtige maatregelen. Met politie en het openbaar ministerie heb ik afspraken gemaakt over streng optreden tegen de veroorzakers van overlast. Ik wil trouwens ook een compliment maken. Een compliment aan de veel grotere groep jongeren die we niet zien, degenen die zich wél gedragen en zich wél aan de regels houden.’

Aanhoudingen

Woensdagavond werden direct meerdere mensen aangehouden voor het overtreden van de strengere regels. Het is al enkele dagen onrustig in de Brabantse gemeente. Dinsdag en woensdagochtend werden al vijf mensen aangehouden. In heel Roosendaal gold sinds dinsdag al een samenscholingsverbod, waardoor groepen van drie of meer mensen ook verboden zijn. Desondanks gingen veel jongeren de straat op en staken vuurwerk af.

Preventieve maatregelen

De noodverordening duurt zeker twee weken. Overtreding ervan kan een gevangenisstraf tot drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro opleveren. Verder kijkt de gemeente naar andere manieren om de overlast preventief in te perken, bijvoorbeeld door de extra inzet van buurtvaders, jongerenwerk en eventueel buurtpreventie.

Raddraaiers

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vindt dat ‘de raddraaiers in de wijk Geitenkamp uit huis gezet moeten worden als daar zwaar vuurwerk wordt gevonden’. De door hen veroorzaakte schade wordt op de daders verhaald. Marcouch vindt het logisch dat hij een woning sluit als daar zwaar illegaal knalwerk wordt gevonden. Hij doet hetzelfde als ergens drugs of wapens blijken te liggen. Zwaar vuurwerk hoort ook niet in een woonhuis, zegt hij. Geitenkampers die schade hebben geleden door de vuurwerkoverlast kunnen voor hulp aankloppen bij de gemeente.

Dat zei hij in antwoord op vragen uit de Arnhemse gemeenteraad, naar aanleiding van de onrust in de wijk. Marcouch noemde het gedrag van de vuurwerkgooiers opnieuw ‘onacceptabel’. Hij spreekt ook ouders aan, die soms zelfs samen met hun kinderen vuurwerk staan te gooien. Behalve de politie zijn er ook extra handhavers in de vorm van jongerenwerkers naar de onrustige wijk gestuurd.

Vuurwerk gooien

Er wordt veel overlast ervaren van mensen die zwaar illegaal vuurwerk afsteken. In totaal zijn er nu elf arrestaties verricht. Gisterenavond bleef het wel rustig in Geitenkamp. Voornamelijk jongeren, maar volgens Marcouch ‘ook enkele mensen die alleen in leeftijd volwassen zijn’, gooien in de wijk zware knallers zoals cobra’s en nitraten. Ook laten ze vuurpijlen sissend over het wegdek schieten. Her en der worden brandjes gesticht.

De jongeren zouden volgens de burgemeester zijn opgestookt door oproepen op sociale media om te reageren op het vuurwerkverbod van het kabinet, zei hij gisterenavond. Maar vanochtend tijdens een nieuwe ondervraging van de gemeenteraad gaf hij aan dat er in de Geitenkamp geen sprake van een protest tegen het vuurwerkverbod is, maar gaat het ‘om vernielzucht, geweld en provocatie’.