Geen landelijk verbod carbidschieten, wel op vervoeren vuurwerk

Er komt geen landelijk verbod op carbidschieten. In streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat, mag het afsteken dit jaar gewoon doorgaan. Het vervoeren van vuurwerk wordt wel verboden, het bezit niet. Dat bleek gisterenavond na het Veiligheidsberaad.

Maandagavond praatten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s over carbidschieten, dat gezien wordt als alternatief nu vuurwerk afsteken dit jaar verboden is. Ook vuurwerkoverlast en de handhaving met de jaarwisseling stonden op de agenda van het Veiligheidsberaad.

Verbieden carbidschieten

Steeds meer burgemeesters willen het afsteken van carbid tijdens oud en nieuw verbieden. De burgemeesters van Den Haag, Dordrecht en Leiden hebben dit lokaal verboden. Ook Pieter Broertjes heeft het carbidschieten voor de stad Hilversum in de ban gedaan. ‘Wij kijken nog of dit ook voor de regio gaat gelden.’

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer wil carbid als alternatief voor vuurwerk verbieden, omdat het vaak om evenementen gaat waarop veel mensen afkomen. Burgemeester van Alkmaar en vertegenwoordiger van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord Emile Roemer, wil óf strenge regels instellen óf carbid verbieden. ‘Op een aantal plekken in onze regio is carbid een traditie, maar dit jaar is er ongelooflijk veel ingekocht,’ aldus Roemer.

Deels verboden

In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land al verboden is. ‘In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken,’ aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. ‘Of je het met een melkbus doet of wat anders.’ Volgens hem moeten mensen er niet aan beginnen als zij er geen ervaring mee hebben. ‘En daar waar het niet hoort, moet je het niet toestaan.’

Minister Grapperhaus van Veiligheid is het helemaal met het Veiligheidsberaad eens. ‘Carbid is geen alternatief vuurwerk.’ Hij doet een moreel appèl op mensen. ‘We doen dit maar een jaar, alleen om de zorg te ontlasten.’ Ook het vervoeren van vuurwerk wordt verboden. Dat betekent dat als iemand met vuurwerk al lopend of in de auto over straat gaat, die persoon in overtreding is. Handhavers gaan hierop controleren.

Brug te ver

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s wilden graag dat het bezit van vuurwerk ook zou worden verboden, maar dat is volgens de minister ‘net een brug te ver. Dat ligt juridisch te ingewikkeld.’ Het vervoeren van vuurwerk vanuit België en Duitsland mag in ieder geval niet. ‘Hiertegen kun je optreden.’

Komende jaarwisseling is het vervoeren, verhandelen en verkopen van vuurwerk verboden om de zorg te ontlasten, benadrukt Grapperhaus. ‘Het gaat niet goed met het coronavirus. De cijfers gaan niet hard genoeg omlaag. Elk jaar raken met oud en nieuw 1400 mensen ernstig gewond door vuurwerk. Dat kan de zorg er dit jaar niet bij hebben.’ Grapperhaus noemt het ‘oliedom’ dat mensen alsnog vuurwerk willen afsteken.

Overlast

Ondertussen hebben flink wat gemeenten op dit moment last van vuurwerkoverlast, zoals in Roosendaal en op Urk. In de Arnhemse wijk Geitenkamp speelt dit al vijf dagen. Burgemeester Ahmed Marcouch noemt het gedrag van de vuurwerkgooiers ‘onacceptabel en idioot. We gaan dit echt niet accepteren. We zijn zeer waakzaam.’ Behalve de politie zijn er ook extra handhavers in de vorm van jongerenwerkers naar de onrustige wijk gestuurd.

Alternatief voor jongeren

De boa- en politiebonden zijn teleurgesteld dat er geen landelijk verbod op carbidschieten komt. Een geheel verbod is volgens hen makkelijker te handhaven dan gedeeltelijk, want mensen gaan anders creatieve oplossingen zoeken.

Dat ziet Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond de afgelopen tijd al terug bij jongeren. ‘Onze digitale wijkagenten zien dat de jeugd op zoek is naar vormen van vertier, en soms zijn die illegaal.’ Hij heeft dan ook een oproep gedaan aan het Veiligheidsberaad.

‘We hebben meegegeven: geef een alternatief voor de jeugd. Als er helemaal niets komt, gaan jongeren zich verzetten, zoals om acht uur ’s avonds vuurwerk afsteken als teken van verzet.’ Ondanks het verbod op vuurwerk maken de drie bonden zich geen illusies dat er tijdens de jaarwisseling niet geknald gaat worden.