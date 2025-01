Landelijk vuurwerkverbod geen taboe meer in Tweede Kamer

Dat het vuurwerkverbod geen taboe meer is in de Tweede Kamer zal dinsdagmiddag te merken zijn bij het debat over de jaarwisseling. Justitieminister Van Weel wil met de Kamer in gesprek over de optie van een nationaal vuurwerkverbod. Oppositiepartijen, gemeenten en politie pleiten al langer voor een landelijke aanpak.

Tegenover RTL Nieuws noemt Van Weel het ‘onacceptabel’ dat afgelopen jaarwisseling weer veel geweld is gebruikt tegen politieagenten en andere hulpdiensten. ‘Dus we moeten iets met de manier waarop we oud en nieuw vieren.’ Een verbod kan ‘zeker bijdragen’ aan de oplossing volgens de minister, al spreekt hij zich hier nog niet expliciet voor uit.

In debat

De bewindsman vindt het niet netjes om daarop vooruit te lopen voordat hij dinsdag met de Tweede Kamer in debat gaat over ongeregeldheden bij de jaarwisseling. Een dergelijk verbod zal niet ‘de heilige graal’ zijn die alle problemen oplost, verwacht de minister. ‘Het is niet zo dat als we een algeheel verbod hebben, dat we het vuurwerk dat nu al verboden is, in een keer niet meer gaan terugzien.’

In gesprek

Oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren pleiten al langer voor een verbod. De partijen voelden zich gesterkt omdat volgens een onderzoek van het RTL Nieuwspanel een ruime meerderheid van de Nederlanders erachter staat. Vorige week maakte CDA de draai naar medestander. De coalitiepartijen hebben zich tot nu toe tegen een verbod uitgesproken. Maar VVD-leider Yeşilgöz zei onlangs eveneens open te staan voor een gesprek hierover.

Vuurwerkverbod

Bij de afgelopen jaarwisseling werden 295 politiemensen en 49 andere hulpverleners slachtoffer van geweldsincidenten, meldde het kabinet begin deze maand. Dat is meer dan in voorgaande jaren. Korpschef Janny Knol van de Nationale Politie pleitte daarop nogmaals voor een landelijk vuurwerkverbod. Gemeenten verspreid over het land en alle ziekenhuizen riepen eveneens op om de verkoop van consumentenvuurwerk te verbieden.

Landelijk

In menig gemeente is veel meer schade aangericht met vuurwerk dan in voorgaande jaren. Daarom herhaalden ook burgemeesters onlangs hun oproep om vuurwerk landelijk aan te pakken. De particuliere schade rond de afgelopen jaarwisseling viel lager uit in gemeenten waar een vuurwerkverbod van kracht was. Al werden vuurwerkverboden ook op veel plaatsen genegeerd. Het verbod moet volgens onder meer de hoofdstad landelijk navolging krijgen om effectief te zijn.

Knalvuurwerk is al sinds 2020 verboden in Nederland. Tegenstanders van een verbod trekken in twijfel of het iets oplost als ook siervuurwerk niet meer mag worden verkocht en afgestoken. Zij stellen dat veel problemen worden veroorzaakt met zwaar vuurwerk dat al illegaal is.