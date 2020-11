Decemberdrukte in de winkelstraat reguleren

December staat voor de deur. Hoe voorkom je als gemeente volle winkelstraten en reguleer je decemberinkopen in tijden van corona? Campagnes, druktemeters, extra toezicht en andere maatregelen worden ingezet om de drukte in goede banen te leiden.

Amsterdam slaat de handen ineen met MKB Amsterdam en ondernemersvereniging Amsterdam City om de drukte de aankomende maand beter te spreiden. Samen voeren ze campagne. Ze roepen inwoners op om op tijd hun inkopen te doen, en doordeweeks in de ochtend. Wethouder Victor Everhardt nam hiervoor een video op. Er zijn online verschillende tips verzameld, voor een rustige, veilige manier van inkopen. De gemeente maakte verder voor winkeliers en ondernemers drie soorten posters om de oproep te ondersteunen.

Druktemeters

Verschillende gemeenten ontwikkelden er al één: een druktemeter. Zo’n meter is bedoeld om de drukte in kaart te brengen en waar nodig te verspreiden. Ook in Den Bosch gebruiken ze een meter deze decembermaand. Wie kerstinkopen wil doen, wordt eerst opgeroepen dit te doen bij lokale ondernemers die aan huis bezorgen of een webshop hebben. Wie toch de binnenstad in gaat, wordt gevraagd om thuis eerst de druktemeter te bekijken. Dit is een online kaart waarop live te zien is of en waar het druk is in in de stad. ‘Met telcamera’s tellen we ieder kwartier het aantal personen in de stad. Op deze manier kunnen bezoekers van de stad vanaf thuis bekijken of het verstandig is om naar de binnenstad te gaan.’ De telcamera’s slaan geen camerabeelden of andere persoonsgegevens op.

Inkoop levensmiddelen

Om de decemberdrukte te reguleren zijn er verschillende mogelijkheden. Zo geeft de VNG twee opties als het gaat om de inkoop van levensmiddelen. De eerste is het verruimen van de venstertijden voor voor laad- en losplaatsen van supermarkten. Daarnaast is het openstellen van zelfbedieningsgroothandels zoals Macro of Sligro voor consumenten een mogelijkheid. Voor beide opties zijn staat een model-gedoogbeslissing klaar.

Lokale afweging

Volgens de VNG is het aan gemeenten zelf om te bepalen of ze hiervoor kiezen. ‘Die afweging maakt elke gemeente individueel op basis van de lokale omstandigheden,’ aldus de koepelorganisatie. Overleg met de Veiligheidsregio is daarbij aan te raden, net als het betrekken van politie en handhaving.

De VNG benadrukt dat gemeenten ‘geen lokale afweging kunnen maken wat betreft de coronamaatregelen, zoals ouderenuurtjes, het verkoopverbod voor alcohol na 20.00 uur en de sluitingstijd om 20.00 uur (uitgezonderd levensmiddelenwinkels).’

Toezicht in winkelgebieden

Veilig winkelen, zeker in de drukke decembermaand, is van belang in de strijd tegen het coronavirus. Op verzoek van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, en minister Grapperhaus van Veiligheid verscherpt de detailhandel het toezicht op naleving van de coronamaatregelen. Bij drukte in winkels en in winkelgebieden wordt ingegrepen door winkeliers. Waar nodig wordt dit ondersteund door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en politie.

De detailhandel stelt een private toezichthouder aan om ervoor te zorgen dat winkelbezoekers en -medewerkers maatregelen uit het protocol ‘veilig winkelen’ naleven. Als de richtlijnen en afspraken niet worden nagekomen, kan deze toezichthouder een beroep doen op de gemeente om naleving af te dwingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van boa’s.