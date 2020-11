Haagse vreugdevuren gaan weer niet door

Foto: gemeente Oisterwijk Bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Brabantse Oisterwijk, Vught en Boxtel zijn de lokale partijen de grote winnaars, blijkt uit de uitslagen die rond middernacht bekend zijn gemaakt. Ook won Lokaal belang Eemsdelta in de nieuwe gemeente in Groningen. In de plaatsen werd gisteren gestemd vanwege een gemeentelijke herindeling, voor het eerst met... lees verder