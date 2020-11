Gebouwen kleuren oranje in meer dan 200 gemeenten

Foto: gemeente Rotterdam

In meer dan 200 gemeenten kleuren vanaf vandaag bijzondere gebouwen en stadhuizen weer een paar weken oranje. Daarmee zeggen gemeenten ‘keihard nee tegen geweld tegen vrouwen’.

De Amsterdamtoren, de Sassenpoort in Zwolle, het Abdijplein in Middelburg en vele bruggen, molens en stadhuizen staan tot en met 10 december in oranje licht tijdens de Orange the World campagne 2020. Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar is ‘Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd’. Momenteel meldt slechts 10 procent van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie. Voor dit gebeurt, hebben vaak al vele geweldsincidenten plaatsgevonden.

Startmoment in Arnhem

De campagne is op 25 november landelijk afgetrapt met een live webinar vanuit Arnhem, waarbij het stadhuis van gaststad Arnhem oranje kleurt. Met bijdragen van burgemeester Ahmed Marcouch en de ministers Kaag en Van Engelshoven. Onder leiding van UN Women Voorzitter Marit Maij vindt er een gesprek plaats over de achtergronden van de Orange the World campagne, de rol van mannen, geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte en het belang van melden. Deze week start ook een online videocampagne en een postercampagne.

Ruim 200 gemeenten

Vorig jaar haakten ruim 150 gemeenten bij de campagne aan, nu ruim 200. In 2017 was Rotterdam de enige gemeente waar een object werd uitgelicht: de Erasmusbrug. In 2019 deden er ongeveer 30 gemeenten mee. Gemeenten zetten oranje spotlights op gebouwen en vragen aandacht voor geweld tegen vrouwen bijvoorbeeld op social media. Ook de gemeente Montferland doet mee en legt in een video uit waarom.

Online bijeenkomsten

Verder worden bijvoorbeeld online bijeenkomsten gehouden over geweld tegen vrouwen zoals in Kampen, die een thema-avond over huiselijk geweld organiseert. Deelnemers kunnen met elkaar in gesprek gaan over geweld achter de voordeur. Er is onder meer een workshop van stichting Kadera en een ervaringsdeskundige vertelt over de gewelddadige relatie waar ze uit ontsnapt is. Deelnemen kan ook anoniem.

In Rotterdam organiseren maatschappelijke partners als stichting Dona Daria en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond een online programma over geweld tegen vrouwen. Hierin spreekt o.a.een slachtoffer van huiselijk geweld en zijn er pitches van bijzondere initiatieven uit de wijk in de aanpak huiselijk geweld. Het webinar is te zien via de Orange the world pagina van Rotterdam, waar de gemeente ook meer uitleg geeft over de gemeentelijke aanpak van geweld tegen vrouwen.

De gemeente Den Haag organiseert een debat over straatintimidatie. Wethouder emancipatie Bert van Alphen gaat met Haagse vrouwen in gesprek over het onderwerp. Ook praat een online-panel van vrouwen uit het Laakkwartier mee. Burgemeester Jan Van Zanen tekent het UN manifest ‘Safe Streets’. Dit manifest roept overheden op straatintimidatie aan te pakken.