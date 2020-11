Wat is een andere, begrijpelijke term voor ‘openbare ruimte’? En wat is eigenlijk juist: u hebt of u heeft? Het zijn voorbeelden van veelgestelde vragen aan de Taalhulplijn voor ambtenaren. Deze gratis hulpdienst is recent gelanceerd en bedoeld voor taal- en communicatievragen.

Wie het antwoord wil weten op de bovenstaande vragen (of zelf een vraag heeft over duidelijke taal) kan sinds kort de Taalhulplijn bellen. De adviesdienst valt onder Direct Duidelijk, een initiatief van het ministerie van BZK. De lijn is bereikbaar via 085 – 4000 111. Ambtenaren kunnen hier naar bellen, mailen en chatten voor taal- en communicatieadvies op een bestaande tekst of communicatie uiting. Juist in coronatijd, nu sterke communicatie een nog grotere rol speelt, kan deze hulplijn van pas komen.

Vorig jaar startte ook de ‘Direct Duidelijk Brigade’, een netwerk van ambtenaren die elkaar op vrijwillige basis helpen met duidelijke en toegankelijke communicatie.

Gouden schrijftips

Op directduidelijk.nl staan meer schrijftips en praktijkvoorbeelden. Elk jaar wordt door de organisatie trouwens ook prijzen uitgedeeld om schrijvers van duidelijke taal in het zonnetje te zetten. Aanmeldingen voor dit jaar kunnen tot eind van deze maand worden doorgegeven.

De vorige editie ging de eer naar Henk Buesink van de gemeente Etten-Leur. Hij mag zich de ‘De duidelijkst schrijvende ambtenaar van 2019’ noemen. Buesink is auteur van de jaarstukken op de website van de gemeente en won als eerste gemeenteambtenaar de eretitel. Gemeente.nu vroeg hem naar zijn geheim en de randvoorwaarden van duidelijke taal. ‘Vermijd lulkoekwoorden.’