Utrecht steekt inwoners een hart onder de riem via de brievenbus

In deze tijd zijn mensen meer dan ooit op zoek naar verbinding. Gemeente Utrecht wil de initiatieven op dit vlak graag op een positieve manier ondersteunen. Daarnaast pakt de gemeente ook offline uit met een eigen actie om álle bewoners op een leuke, aansprekende manier een hart onder de riem te steken

Mirjam Rasmussens houdt zich als communicatiemedewerker bij de gemeente Utrecht met name bezig met citybranding. Het zal echter geen verrassing zijn dat haar werk de laatste tijd vooral in het teken staat van coronacommunicatie. Mirjam: “We merken dat bewoners en ondernemers op zoek zijn naar verbinding en saamhorigheid. Als gemeente zien we hier een rol voor onszelf weggelegd. Vandaar dat we naast de communicatie rond coronamaatregelen gericht aandacht besteden aan het verbinden van mensen en initiatieven.”

Platform om Utrecht te verbinden

“Al meteen tijdens de eerste golf ontstonden er spontaan leuke initiatieven bij bewoners en bedrijven. Op het platform utrechtverbindt.nl zijn veel van deze initiatieven te vinden. Een die er meteen uitsprong, is de posteractie van Marije Lieuwens. Marije kwam op het idee om een poster te maken die mensen achter hun raam konden hangen om een gevoel van solidariteit uit te dragen.”

Zorg goed voor elkaar

Op de poster staat een tekening van Dick Bruna met de tekst ‘Utrecht. Zorg goed voor elkaar’. Mirjam: “Het is een positief en lief beeld dat veel mensen aanspreekt. Uiteindelijk hebben duizenden gezinnen en bedrijven de poster opgehangen. Ik heb er zelf ook een achter het raam geplakt.”

“De posteractie heeft indruk gemaakt en daarom gebruikten we hetzelfde beeld tijdens de tweede coronagolf bij onze kaartenactie. We wilden bewust dat gevoel van ‘we doen het samen’ weer aanwakkeren. Dat was een beetje weggezakt en we wilden onze bewoners een hart onder de riem steken.”

Iedereen bereiken via post

“Waarom we voor een actie via post kozen? Het moest een toegankelijk medium zijn waarmee we iedereen bereiken. Van jongeren tot senioren, iedereen moest de boodschap binnenkrijgen én begrijpen. Daarom hebben we de kaart naar alle huishoudens gestuurd. In een speciale envelop met de herkenbare tekening van Dick Bruna. In de envelop zat een persoonlijke boodschap van de burgemeester én een leuke ansichtkaart. Om te versturen of om zelf ergens neer te zetten.”

“Voor ons was het belangrijk dat onze boodschap gemakkelijk door de brievenbus zou passen én dat mensen ook echt iets tastbaars in handen hebben. Er is al zo veel digitaal. Dit is een klein cadeautje om te krijgen en te geven. En dat werd ook zeker gewaardeerd. We kregen zelfs extra aanvragen, omdat mensen meer kaarten wilden versturen. Ook op social media werd de kaart veel gedeeld. Al met al was het voor ons zeker een warme en geslaagde actie.”

Wil je de inwoners van jouw gemeente ook een hart onder de riem steken via de brievenbus? Bekijk dan deze praktische tips van PostNL over hoe je dat aanpakt.