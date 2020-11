Oisterwijk hertelt stemmen gemeenteraadsverkiezingen

Foto: gemeente Oisterwijk

De Brabantse gemeente Oisterwijk heeft een hertelling gedaan van alle stemmen die werden uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op een stembureau werd namelijk een ‘opschrijffout’ gemaakt bij de voorlopige uitslag. De hertelling leidde niet tot een nieuwe zetelverdeling.

Inwoners van de gemeente Oisterwijk mochten afgelopen woensdag vanwege de gemeentelijke herindeling naar de stembus. Na het tellen van de stemmen ontdekten stembureauleden een ‘opschrijffout’ in de voorlopige uitslag van een van de stembureaus in Haaren. Bij het doorgeven van de stemmen bleken er 290 stemmen aan de VVD te zijn toebedeeld, terwijl dit er 190 moesten zijn. Na correctie van de fout verschoof de voorlopige zetelverdeling: de VVD leverde een zetel in en het aantal zetels van de lokale partije PrO steeg met één zetel.

Volledige hertelling

Het centraal stembureau besloot tot volledige hertelling. Ruim 11.000 uitgebrachte stemmen van alle stembureaus in de gemeente werden opnieuw geteld, op lijst- en kandidaatniveau. Burgemeester Hans Janssen: ‘Wij nemen hiermee eventuele zorgen over een juiste gang van zaken en over de definitieve uitslag bij iedereen weg.’

Wijziging kiesdeler

De hertelling bevestigde de zetelverdeling zoals eerder door de gemeente gepresenteerd. De VVD bleef op vijf zetels en PrO op vier. Het leverde wel een kleine wijziging op in het totaal aantal stemmen: deze steeg met 16 stemmen. Hierdoor wijzigde ook de kiesdeler. Een van de gekozen kandidaat van lijst 3: Algemeen Belang viel daarmee buiten de boot wegens onvoldoende voorkeurstemmen.

Burgemeester Janssen: ‘De hertelling bevestigt het juiste verloop van de telling van de stemmen. Ik ga ervan uit dat dit alle partijen vertrouwen geeft in het proces en in de definitieve uitslag van de verkiezingen. Over de juistheid van de uitslag mag geen enkele twijfel bestaan.’

Herindelingen

In Brabant en Groningen worden meerdere gemeenten vanaf 1 januari heringedeeld. Zo wordt de gemeente Haaren opgesplitst. Het dorp Haaren wordt toegevoegd aan de gemeente Oisterwijk, het dorp Esch aan de gemeente Boxtel en Helvoirt hoort vanaf het nieuwe jaar bij de gemeente Vught.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Oisterwijk, Vught en Boxtel werden de lokale partijen de grote winnaars. Ook won Lokaal belang Eemsdelta in de nieuwe gemeente in Groningen.