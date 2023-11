Gemeenteland kleurt oranje

Foto: Gemeente Stichtse Vecht

Verschillende gemeenten vragen, net als voorgaande jaren, aandacht voor het onderwerp geweld tegen vrouwen en meisjes. Ze doen mee aan de campagne Orange the World en verlichten onder andere hun gemeentelijke gebouwen oranje.

De cijfers liegen er niet om. Elke 8 dagen sterft er in Nederland een vrouw door geweld van een (ex-)partner. Daarnaast krijgt 53 procent van de Nederlandse vrouwen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag en 73 procent maakte seksuele intimidatie mee.

Ieder jaar vindt Orange the World plaats, een wereldwijde campagne die in het teken staat van geweld tegen vrouwen en meisjes. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland. Tussen 25 november en 10 december wordt er aandacht gevraagd om geweld tegen hen te voorkomen en te stoppen. In meer dan 100 landen worden gebouwen of ander objecten gedurende de campagne oranje uitgelicht. Ook verschillende Nederlandse gemeenten werken hieraan mee, naast provincies, bedrijven, maatschappelijke organisaties en sportclubs.

Bewustwording

Het thema dit jaar is ‘Veilig, overal en altijd.’ De campagne is daarom vooral gericht op bewustwording: geweld tegen vrouwen en meisjes komt op allerlei plekken in de samenleving voor. Denk aan het werk, bij de sportclub, in het uitgaansleven, bij festivals, in het onderwijs, bij studentenverenigingen en achter de voordeur.

Iedereen kan iets doen om dit geweld te voorkomen of te stoppen, zo willen de organisatoren uitdragen. Er zijn talloze manieren waarop je medestander kunt zijn in het dagelijks leven. De campagnevoerders nodigen iedereen uit om onderdeel van de oplossing te worden en zich #medestander in de strijd tegen geweld te verklaren.

Landelijke aftrap

De landelijke aftrap was in Amsterdam, waar burgemeester Femke Halsema het startsein voor de campagne gaf. Inmiddels kleuren er in de hoofdstad verschillende gebouwen oranje, zoals Eye filmmuseum aan het IJ. Ook worden er door de hele stad activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het thema, net als voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In stadsdeel Nieuw-West is er bijvoorbeeld de theatershow ‘Nee=Ja’ en in de stadsdelen Oost en Noord zijn er bijeenkomsten over eer. In stadsdeel Zuid worden er workshops over huiselijk geweld en kindermishandeling gehouden. Ook de lokale televisiezender AT5 besteedt speciale aandacht aan seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes.

Wat doe jij als je ziet dat een vrouw of meisje geïntimideerd wordt?



Orange the World roept iedereen op om in te grijpen en vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen. Op 25 november start de campagne en kleurt de stad net als elk jaar oranje 🧡.

➡️ https://t.co/Y4okiIwFzC pic.twitter.com/b59NhUZ43H — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) November 21, 2023

Wapperende vlaggen en oranje gebouwen

Ook in andere gemeenten wordt er campagne gevoerd. Zo wappert de Orange the World-vlag momenteel boven het gemeentehuis van Moerdijk, Vijfheerenlanden, Noordwijk en Stede Broec. In andere gemeenten kleuren de gebouwen oranje, bijvoorbeeld in Kampen, Dinkelland, Beuningen en Stichtse Vecht.

Ook Eemsdelta hees de vlag.

🟧 Vandaag start de 'Orange the World' campagne. Deze campagne wordt gevoerd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Als gemeente zijn wij dit jaar opnieuw medestander van deze campagne.



Meer informatie via 👇https://t.co/mZblQddoA5#OrangeTheWorld #Eemsdelta pic.twitter.com/TPaXIDQwLP — Gemeente Eemsdelta (@Eemsdelta) November 25, 2022

Vrouwen in beeld

In Rotterdam wordt de Erasmusbrug verlicht, net als het Erasmus MC, een KPN-gebouw, de Euromast en het Schouwburgplein. Ook zijn er online en op het Schouwburgplein portretten te zien van vrouwen die te maken kregen met huiselijk geweld, persoonlijk of beroepsmatig. Hun verhaal werd opgetekend door journalist Frits Wester. Presentator Humberto Tan zette de vrouwen op de foto voor een tentoonstelling die op Internationale Vrouwendag op 8 maart 2024 wordt geopend.

In de gemeente Blaricum werd het krachtevent georganiseerd, over hoe om te gaan met geweld in je omgeving.

🔶 Orange the World | Zondag 26 november 13.00 – 17.30 🔶 Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Geweld tegen vrouwen komt overal voor, ook in Het Gooi. Daarom wordt het Krachtevent georganiseerd. Aanmelden: https://t.co/dFLrxHJvOc pic.twitter.com/Y8Sc8pxRuH — Gemeente Blaricum (@Gem_Blaricum) November 14, 2023

Rozen en mandarijntjes

In Groningen worden ook verschillende acties gehouden. Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen en het Grand Theater op de Grote Markt kleuren oranje. Ook zijn er workshops en worden rozen en mandarijntjes uitgedeeld om in gesprek te raken. Als afsluiter wordt er een wandeling in het donker gehouden, om te laten zien dat je niet alleen bent in het donker.