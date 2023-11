Ondersteuning visueel beperkten naar UWV

Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, bij het UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen, zoals een voorleeshulp. Op dit moment bieden gemeenten deze ondersteuning, maar zij missen hiervoor vaak de specialistische kennis.

De Eerste Kamer ging akkoord met het wetsvoorstel van minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat dit regelt. Wie een visuele beperking en een Participatiewet-uitkering heeft, kan vanaf 2024 een aanvraag voor een werkvoorziening doen bij uitkeringsinstantie UWV. Voor overige vormen van (arbeids)ondersteuning, zoals een jobcoach, blijven zij overigens aangewezen op de gemeente waar ze wonen.

Betere positie op de arbeidsmarkt

Twee op de drie mensen met een visuele beperking heeft op dit moment geen betaald werk. De verwachting is dat deze groep door het overhevelen van de taken eenvoudiger ondersteuning krijgt en daarmee een betere positie op de arbeidsmarkt. Minister Schouten: ‘We maken het makkelijker voor mensen met een visuele beperking om hulpmiddelen aan te vragen én te behouden voor werk. Zo kunnen zij volwaardig meedoen en hun talenten op de werkvloer ten volle inzetten.’

Van brailleleesregel tot vervoersvoorziening

Het UVW heeft veel ervaring met het beoordelen en verstrekken van noodzakelijke technische voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Zoals een brailleleesregel, een voorleeshulp of aanpassingen in de software. Of een vervoersvoorziening naar de werkplek.