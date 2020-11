Communicatie met inwoners in coronatijd

Veel gemeenten proberen op dit moment inwoners op een andere manier te bereiken dan gebruikelijk, bijvoorbeeld om hen te informeren of juist een hart onder de riem te steken. Een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Meepraten of meedenken als inwoner van de gemeente Haarlem? Dat kan momenteel op verschillende manieren, met name via digitale kanalen. Zo maakte de gemeente bijvoorbeeld een video met daarin de aankomende veranderingen voor het stationsgebied. Via een bijhorend online platform kunnen inwoners meelezen en reacties achter laten. Verder organiseert de gemeente digitale bijeenkomsten, waarbij je vanuit huis meekijkt en vragen kunt stellen. Voor wie digitaal nog niet zo handig is wordt altijd een alternatief bedacht, zoals een telefonisch spreekuur.

Experimenteren met livestreams

Sinds dit voorjaar experimenteert de gemeente met manieren om inwoners live vragen te laten stellen aan de burgemeester of een wethouder. Denk aan een livestream op Facebook, Instagram en YouTube. Of in samenwerking met een andere, lokale organisatie. Soms gaan de streams over corona, een andere keer juist over nieuwe ontwikkelingen in een bepaalde buurt of brengen ze een herdenking in beeld.

Online verjaardag

Zelfs haar 775ste verjaardag vierde de gemeente Haarlem geheel online. Alle inwoners werden uitgenodigd om op 23 november om ’s avonds samen te toosten vanuit huis via een livestream. En de stad organiseert meer online activiteiten voor haar verjaardag: zoals een fotowedstrijd met de stadsvlag en een serie waarin verschillende verhalen en gezichten in beeld worden gebracht. Ook aan de horeca werd gedacht: er waren 775 borreltassen verkrijgbaar met delicatessen van diverse Haarlemse ondernemers. En er zijn speciale biertjes te koop waarvan de opbrengst naar de horeca gaat.

De wijk in met mobiele coronapost

In verschillende wijken en buurten in Rotterdam komt de mobiele coronapost langs. Inwoners kunnen hier terecht bij wijknetwerkers, welzijnswerkers en medewerkers van de gemeente voor informatie over corona. Het doel van de mobiele post? De gemeente wil ‘niets aan het toeval overlaten’ als het gaat om het bereiken van Rotterdammers en hen helpen met vragen over corona.’ Hoewel bewoners al op verschillende manieren contact kunnen opnemen, wil de gemeente er ook zijn voor inwoners die de weg wat minder goed weten te vinden. ‘We willen zeker weten dat de boodschap overkomt en daarom komen we nu in de wijken. Alleen schriftelijke communicatie werkt niet altijd even goed, daarom willen we ook het gesprek inzetten,’ aldus een projectleider van de gemeente.

De vragen die er gesteld worden zijn heel divers, van zorgen over gezondheid tot schuldenproblematiek. Medewerkers van de mobiele post denken mee, helpen en verwijzen naar de juiste plek voor hulp. Daarnaast noteren ze signalen in de wijk. ‘We horen op deze manier weer andere dingen dan dat je via de andere kanalen hoort. Juist omdat je in de wijk bent en weer andere mensen spreekt dan waar je normaal mee in contact komt.’

Een kaart voor alle inwoners

Utrecht stuurde 190.000 ansichtkaarten met Nijntje erop naar alle Utrechtse adressen. De gemeente wil daarmee haar inwoners een hart onder de riem steken. ‘Van jongeren tot senioren, iedereen moest de boodschap binnenkrijgen én begrijpen,’ aldus communicatiemedewerker Mirjam Rasmussens. ‘Daarom hebben we de kaart naar alle huishoudens gestuurd. In een speciale envelop met de herkenbare tekening van Dick Bruna. Met een persoonlijke boodschap van de burgemeester én een leuke ansichtkaart. Om te versturen of om zelf ergens neer te zetten.’ De afbeelding is een tekening van Dick Bruna uit 1986 die hij speciaal voor de domstad maakte. Tijdens de eerste coronagolf werd de poster met de afbeelding op veel plekken in de stad gebruikt en achter ramen van inwoners gehangen.

Campagnes tegen corona

Net als in Haarlem gaat ook in Losser de ‘Burgemeester in gesprek met…’, bedoeld om inwoners aan te sporen zich aan de maatregelen te houden. Meerdere gemeenten zetten rolmodellen in op social media en op reclamezuilen in campagnes tegen corona. Zo laten in Den Haag bekende en onbekende inwoners zien op welke manier coronaregels moeten worden nageleefd onder het mom van: zo doe ik dat.