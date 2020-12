Aansluiting bij gezonde aanpak JOGG voortaan gratis

Aansluiting bij de JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) wordt gratis. Ook voor gemeenten die al aangesloten zijn, vervalt de jaarlijkse bijdrage per 1 januari 2021. Zo hoopt staatssecretaris Blokhuis (VWS) dat meer gemeenten met de gezonde aanpak aan de slag gaan.

Op dit moment zijn 170 gemeenten aangesloten. De ambitie dat de helft van de 355 een JOGG-gemeente is voor het einde van dit jaar is dus bijna gehaald. Sommige gemeenten ervaren volgens de staatssecretaris het geld als drempel om mee te doen, zo schrijft hij in zijn kamerbrief over de stand van zaken met betrekking tot het Nationaal Preventieakkoord. Voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners is de jaarlijkse bijdrage nu nog 5000 euro, bij meer dan 50.000 inwoners moest 10.000 euro worden betaald.

Drempel wegnemen

Door het schrappen van de eigen bijdrage wil Blokhuis de financiële drempel wegnemen. ‘Steeds vaker kwam het signaal dat de jaarlijkse deelnamekosten gemeenten ervan weerhouden aan te sluiten bij het netwerk van JOGG. Besloten is om deze kosten vanaf volgend jaar af te schaffen. Dit moet ertoe bijdragen dat nog meer gemeenten aan de slag gaan om de fysieke en sociale omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.’

Succesvolle aanpak

Door middel van de aanpak komt een gezonde(re) jeugd hoger op de agenda en dat werkt. In 31 gemeenten is er bijvoorbeeld een significante daling te zien van het BMI bij jongeren. In buurten waar al vier jaar met JOGG wordt gewerkt, ligt het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht negen procent lager dan in andere buurten zonder de methode. De aanpak heeft succes, aldus de staatsecretaris ‘Dus hoe meer JOGG-gemeenten hoe beter. Als we jongeren al vroeg helpen om gezond te leven, plukken zij daar zelf de vruchten van en wij als samenleving natuurlijk ook. Bijvoorbeeld omdat jongeren lekkerder in hun vel zitten en minder bij de zorg aankloppen.’

Gezond plan op maat

Als een gemeente zich aansluit, gaat een team lokaal aan de slag met het implementeren van de aanpak. Samen met onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn en bedrijfsleven werkt JOGG in een gemeente aan het gezonder maken van de fysieke en sociale omgeving. Denk aan meer waterpunten en aan fruit en gezonde producten in de kantine. In elke gemeente maakt JOGG een op maat gesneden plan dat is toegespitst op de specifieke lokale situatie.

In de gemeenten Katwijk, Alkmaar en Lelystad is bijvoorbeeld een pilot gestart rond vo- en mbo-scholen, om de eetomgeving rond de school positief te beïnvloeden. Hierbij worden de relevante stakeholders als de school, voedselaanbieders, gemeente en leerlingen betrokken.

Impact corona

Afgelopen zomer trok JOGG nog aan de bel over de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren. ‘Door een ongezondere leefstijl tijdens de coronaperiode wordt verwacht dat veel jongeren, en met name kwetsbare kinderen, toenemen in gewicht. Ook hebben de coronamaatregelen impact op ongelijkheid onder de jeugd.’