Van het inzamelen van winterjassen tot het uitdelen van mondkapjes: verschillende gemeenten doen momenteel iets extra’s voor inwoners die het niet breed hebben. Een aantal actuele praktijkvoorbeelden.

De afgelopen periode startten veel gemeenten met mondkapjes uitdelen aan inwoners die hier zelf nauwelijks geld voor hebben. Zo stuurt de gemeente Edam-Volendam huishoudens met een uitkering een setje van vijf wasbare mondkapjes gratis thuis. Het gaat om ruim 300 huishoudens. ‘De gemeente start deze actie omdat de kosten van mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen een extra financiële belasting zijn. Het college wil niet dat mensen moeten bezuinigen op hun gezondheid en veiligheid.’

Tienduizenden

Ook verschillende West-Friese gemeenten delen de kapjes uit. De gemeente Hoorn doet dit bijvoorbeeld via maatschappelijke partners en organisaties die direct contact hebben met de doelgroep. Denk aan de Voedselbank West-Friesland, Kinderkledingbank en Leger Des Heils. In Groningen worden er 17.000 kapjes gemaakt door een lokaal textielbedrijf en weggegeven aan minima. De gemeente Deventer deelde 10.000 wasbare mondkapjes uit voor 1 december. Sindsdien is het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes en winkels verplicht.

En zo zijn er nog veel meer gemeenten die mondkapjes verstrekken. Goed om te weten: op de site van de Rijksoverheid is een patroon beschikbaar voor het (simpel) maken van stoffen mondkapjes.

Samen winterjassen inzamelen

In november zamelden 25 Limburgse gemeenten samen winterjassen in. In totaal werden er ruim 11.000 warme winterjassen gedoneerd voor dak- en thuislozen en voor volwassenen en kinderen die in armoede leven. De jassen gaan onder meer naar lokale initiatieven, het Leger des Heils en de Kledingbank. Initiatiefneemster Manon Machiels uit Maastricht zei ‘stil te zijn van de hoge opbrengst’.

In het gemeentehuis van Nederweert stond hiervoor bijvoorbeeld een kledingkast waarin jassen konden worden opgehangen. Ook was er een mogelijkheid om een kaartje te schrijven voor een persoonlijke groet in de jaszak. ‘Mensen die in een crisissituatie leven hebben het in de winter zwaar, juist nu. Helaas leven steeds meer mensen in Nederland onder de armoedegrens. Mede door corona zit de dag-en nachtopvang overvol in Limburg. Reden genoeg om samen in actie te komen!’ Uiteindelijk werden ruim 600 jassen in de kast in hal van het Nederweertse gemeentehuis gehangen.

In Venray werden in totaal 1198 jassen ingezameld. Burgemeester Luc Winants is heel blij met dit geweldige resultaat en bedankt iedereen die één of meer jassen heeft gebracht. ‘Ik ben er trots op dat dit soort dingen in Venray gebeuren,’ aldus de burgemeester. Alle 25 burgemeesters gaven op 26 november de eindstand in hun gemeente aan de lokale radiozender door.

Proef met gratis jeugdontbijt

Dit voorjaar startte de gemeente Roosendaal met de pilot Jeugdontbijt. Kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben, krijgen dagelijks thuis een gezond ontbijt aangeboden. Inmiddels zijn er 41 Roosendaalse kinderen die een ontbijtje krijgen, de verwachting is dat dit er meer worden, mede door corona. De pilot met het ontbijt hoort bij het kindgerichte armoedebeleid van de gemeente. Net als bij de ambitie een gezonde leefstijl onder kinderen (Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)) en volwassenen te bevorderen.

Recent bleek overigens dat de stichting die namens de gemeente (en ook in andere gemeente hiermee actief is) de proef uitvoert, niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. De gemeente besloot daarop contact op te nemen met de lokale supermarkt en garant te staan voor de betalingen, zodat het ontbijt niet in gevaar komt.

