Coronawet en mondkapjesplicht in werking

Op 1 december is de zogenoemde Coronawet voor de komende drie maanden in werking getreden. Hiermee zijn de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede en Eerste Kamer meer betrokkenheid. Ook is het daardoor vanaf nu verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes en wordt het begrip ‘huishouden’ vervangen door ‘hetzelfde adres’.

De langverwachte en veelbesproken Coronawet is vandaag ingegaan. De bestaande coronamaatregelen zijn vastgelegd in de wet. Ook is met de nieuwe wet de verplichting om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het kapje is vanaf dan verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere overheidsgebouwen, stadhuizen, winkels, musea, restaurants en theaters. Er zijn posters ontwikkeld om op te hangen in de publieke ruimte.

Uitzondering

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Bijvoorbeeld door medicatie of een kaartje van een cliëntenorganisatie te tonen, of door een verklaring van een begeleider.

Begrip huishouden vervalt

Tot nu toe is het zo dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten houden, tenzij ze een huishouden delen. Vanaf 1 december komt in de nieuwe tijdelijke wet het begrip huishouden te vervallen. Vanaf dan geldt: woon je op hetzelfde adres? Deel je een voordeur? Dan hoef je onderling geen afstand te houden. Dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor studentenhuizen. Deze wijziging maakt handhaving door politie, boa’s en andere handhavers volgens het kabinet eenvoudiger.

Besluitvorming

De wet heeft ook gevolgen voor de besluitvorming. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van Volksgezondheid neergelegd in noodverordeningen. Voorgestelde maatregelen moeten worden omschreven in een ministeriële regeling. Die moet vervolgens worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Nieuwe maatregelen gaan volgens de nieuwe wet niet eerder in dan een week nadat ze aan het parlement zijn toegestuurd.

Tweede Kamer

Als de Tweede Kamer tijdens die week besluit om niet met de regeling in te stemmen, vervalt deze automatisch en treedt zij dus niet in werking. Bij acuut gevaar voor de volksgezondheid is het mogelijk om een spoedprocedure te volgen. Dan treedt de ministeriële regeling direct in werking. Als de Tweede Kamer besluit om er niet mee in te stemmen vervalt de regeling automatisch, en geldt hij dus niet meer.