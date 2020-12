Voor de aankomende verkiezingen zijn gemeenten op zoek naar ruim 70.000 stembureauleden. Daarvoor start deze week een landelijke wervingsactie. Ook roepen de rijksoverheid, waterschappen en provincies hun personeel op zich aan te melden als stembureaulid.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start vandaag een campagne om gemeenten te ondersteunen bij het werven van extra stembureauleden voor de aankomende verkiezingen op 17 maart. Door de coronamaatregelen zijn er meer mensen op de stemlocaties nodig om de verkiezingen in goede en veilige banen te leiden.

Extra stembureauleden nodig

Zo moeten er minimaal vier stembureauleden werken in plaats van drie. Het extra stemlid zorgt ervoor dat de veiligheidsmaatregelen goed worden nageleefd. Hij of zij let er bijvoorbeeld op dat kiezers onderling afstand houden en dat er niet teveel mensen tegelijkertijd in het stemlokaal zijn. Daarnaast is een beperkt aantal stemlokalen al twee dagen eerder open en moeten stemlocaties voldoen aan coronaregels. Ook zijn er veel reserveleden en tellers nodig. Alle maatregelen bij elkaar maken dat er veel extra mensen nodig zijn. In totaal zijn er straks in heel Nederland ongeveer 70.000 stembureauleden en tellers nodig.

Hulp van waterschappen en provincies

De rijksoverheid, waterschappen en provincies roepen ook hun ambtenaren op zich aan te melden als stembureaulid of teller. Wie mee wil helpen, kan zich aanmelden bij zijn of haar gemeente of via de site elkestemtelt.nl. De waterschappen en provincies stellen naast manschappen ook locaties beschikbaar. Vanwege de coronamaatregelen zijn er niet alleen extra handen op het stembureau nodig, maar ook meer locaties. Gemeenten moeten namelijk op zoek naar alternatieve stemlokalen en aparte tellocaties inrichten om te voldoen aan de corona-veiligheidseisen. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: ‘Nu gemeenten vanwege de uitzonderlijke situatie rond corona hard op zoek zijn naar extra stemlocaties, reiken we ze als mede-overheden graag de hand.’

Alternatieve stemlokalen

In overleg wordt bekeken waar en hoe de locaties en mensen kunnen worden ingezet. Ook is er een aanbod om rijksgebouwen in te zetten als stemlokaal. Andere partijen die mogelijke locaties beschikbaar hebben kunnen zich bij het ministerie of de gemeenten melden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij met alle hulp. Voorzitter Jan van Zanen: ‘Dit is een sympathiek gebaar! Gemeenten staan voor een enorme opgave om de verkiezingen op een goede manier te organiseren. De druk is groot. We zijn daarom enorm blij met de inzet van locaties en eventuele vrijwilligers door onze medeoverheden. Het maakt de verkiezingen voor gemeenten beter uitvoerbaar en veiliger voor kiezers.’

Vergoeding stembureaulid

Inwoners enthousiast maken voor de taak als stembureaulid of -teller? Er is veel informatie beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld promotiemateriaal beschikbaar. Op de online pagina met veelgestelde vragen staat veel handige informatie voor wie graag een handje meehelpt en ook wordt precies uitgelegd welke werkzaamheden er zijn en welke vergoeding een medewerker van een stembureau ontvangt.