Coronaperiode beïnvloedt leefstijl jongeren negatief

Door een ongezondere leefstijl tijdens de coronaperiode wordt verwacht dat veel jongeren, en met name kwetsbare kinderen, toenemen in gewicht. Ook hebben de coronamaatregelen impact op ongelijkheid onder de jeugd. Dat zegt de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) die gemeenten daarom oproept op om zomerse sport- en spel activiteiten te organiseren.

De impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren is groot. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoeksrapport van iresearch in opdracht van JOGG. Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen en jongeren tijdens de coronamaatregelen minder bewogen, vaker een beeldscherm gebruikten en dat hun sociale leven achteruitging. De maatregelen hadden ook invloed op de thuissituatie. Positieve gevolgen, zoals elkaar meer zien en meer rust, maar ook negatieve effecten, zoals meer spanning en ruzies binnen een gezin. Deze Infographic toont een overzicht van de gevolgen.

Gevolgen voor kwetsbare kinderen

Naast de impact op gewicht en gezondheid is ook een toename van ongelijkheid door de coronamaatregelen te verwachten. Dat komt vooral doordat kwetsbare groepen meer negatieve gevolgen van de coronacrisis ervaren, bijvoorbeeld door een daling in inkomen, beperktere toegang tot onderwijs, minder hulp van ouders bij thuisonderwijs en vaker afgelaste behandelingen. Deze gevolgen kunnen weer leiden tot leerachterstanden, slechtere mentale gezondheid en gewichtstoename. JOGG adviseert daarom om in coronatijd extra in te zetten op signalering van problemen bij kwetsbare kinderen en jongeren en extra hulp te bieden waar nodig.

Oproep: ‘Organiseer zomerse activiteiten voor jongeren’

De organisatie startte deze week de actie ‘Zomer van de Gezonde Jeugd’ en roept samen met kinderburgemeesters gemeenten op tot het organiseren van zomerse activiteiten. Op zomervandegezondejeugd.nl worden deze gedeeld en is inspiratie te vinden. Zo’n veertig gemeenten hebben zich inmiddels aangesloten bij de actie. Zo wordt in Zaanstad de Zaanse Zomer Experience georganiseerd, in Amsterdam MidzomerMokum en in Hardenberg een Summer Challenge.

JOGG roept iedereen op tot een Zomer van de Gezonde Jeugd voor alle kinderen in Nederland. Lekker bewegen, samen buiten spelen, én gezond eten en drinken. Want, ook kinderen en jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. Kijk op https://t.co/aW2G39XZAr #topzomer pic.twitter.com/Z3UXihfr8x — JOGG (@JOGGNL) June 30, 2020