Jongerenprojecten: de lessen van maatschappelijke diensttijd

De laatste projecten in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren, gesubsidieerd door ZonMW, lopen binnenkort af. De ervaringen, praktijkvoorbeelden, tips en lessen zijn nu gebundeld voor beleidsmedewerkers die jongerenprojecten willen opzetten.

Tussen 2018 en 2024 subsidieerde ZonMW verschillende MDT-projecten, in opdracht van de rijksoverheid. Jongeren tussen de 12 en 30 jaar zetten zich tijdens zo’n maatschappelijke diensttijd een voor een paar uur per week vrijwillig in voor een ander of voor de samenleving.

Ze werkten bijvoorbeeld aan zichzelf en aan maatschappelijke vraagstukken. Ondertussen ontdekten ze hun talenten en ontmoetten ze anderen. Denk aan het organiseren van sportactiviteiten in de buurt, het geven van taalles aan nieuwkomers of het begeleiden van eenzame ouderen als buddy.

Starten of verbeteren

De kennis, ervaringen en onderzoeksresultaten uit deze projecten zijn nu gebundeld op de site Tips voor jongerenprojecten. Ze komen van de betrokken projectleiders en jongeren.

Waar moet je aan denken bij de start van je project? Hoe betrek je jongeren en bind je de juiste partners aan je? En hoe behoud je het succes van je project? Deze en meer vragen worden beantwoord.

Goed fundament

Zo is voor een goed fundament van het project bijvoorbeeld van belang dat er 3 pijlers zijn als basis: iets doen voor een ander, talentontwikkeling en betekenisvolle ontmoetingen. En bij het opstarten en uitvoeren van een jongerenproject is het belangrijk om bepaalde stappen zorgvuldig te doorlopen. Van bepalen of het zinvol is om een project te starten tot de daadwerkelijke uitvoering. En wie vanaf de start goed weet aan te sluiten bij jongeren, heeft meer kans dat het project succesvol is en blijft.

Beschikbare middelen

Op de site met tips zijn veel verschillende middelen beschikbaar. Bijvoorbeeld podcasts en een videoreeks met interviews met projectleiders over hun ervaringen met jongerenprojecten. Hierin vertellen ze bijvoorbeeld elke uitdagingen zij tegenkwamen en welke tips en voor anderen zijn. Maar ook audiofragmenten en praktische handvatten, bijvoorbeeld voor het regelen van de financiën of het vastleggen van afspraken.