IJslandse aanpak middelengebruik toegepast door 55 gemeenten

In de afgelopen maanden hebben nog eens 9 gemeenten zich aangesloten bij de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), voorheen bekend als het IJslandse preventiemodel. Inmiddels werken 55 gemeenten op deze manier aan een positieve en gezonde leefomgeving voor jongeren.

Steeds meer gemeenten zetten de stap om met OKO aan de slag te gaan, zo schrijft het Trimbos-instituut. Zo startten in 2024 de gemeenten Hof van Twente, Stichtse Vecht en Weststellingwerf. Begin 2025 sloten ook Almere, Harlingen, Krimpenerwaard, Leeuwarden, Moerdijk en Oirschot zich aan.

Aan het begin van vorig jaar sloten zich ook al 10 gemeenten aan. De teller staat nu op 55 en dit jaar volgen nog een aantal gemeenten. Met de aanpak worden nu bijna 250.000 jongeren tussen de 10 en 18 jaar bereikt.

Van proef tot aanpak

De werkwijze is gebaseerd op het IJslandse preventiemodel. In 2018 startten 6 Nederlandse gemeenten een proef hiermee. Doel was middelengebruik, zoals alcohol en drugs, onder de groep jongeren tegen te gaan. Om zo een gezonde leefomgeving te creëren en hun welbevinden te verbeteren.

Het idee erachter: door jongeren alternatieven te bieden, stimuleer je ze gezondere keuzes te maken. In IJsland leidde de aanpak tot successen. Tijdens de proefperiode, tot 2021, werd veel kennis opgedaan. Omdat de resultaten ook hier tot enthousiasme leidden, werd de aanpak uitgebreid.

Gezond en kansrijk opgroeien

De betrokken gemeenten werken met lokale partijen samen aan de hand van de integrale preventieaanpak. Partners hierin zijn scholen, de GGD, verslavingszorg, jongerenwerk en andere professionals betrokken bij opgroeiende jeugd. Het Trimbos-instituut ondersteunt de deelnemende gemeenten, net als het Nederlands Jeugdinstituut.