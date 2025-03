CBS: vooral meer mannen in de bijstand

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam in 2024 met 1 procent toe. Met name onder mannen steeg het aantal bijstandsgerechtigden, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Eind 2024 ontvingen in totaal 406.000 mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn 6000 mensen méér dan een jaar eerder, oftewel een stijging van ruim 1 procent. Onder de nieuwe aanwas bevinden zich 5000 mannen, aldus onderzoek van het CBS.

Meer bijstandsontvangers

Voor het zesde kwartaal op rij telt het CBS meer bijstandsontvangers in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Daarvoor was er negen kwartalen achtereen sprake van een afname. De afgelopen 10 jaar is het aantal mensen met een bijstandsuitkering in totaal gedaald met 28.000. Dit een daling van 6 procent. In dezelfde periode breidde de potentiële beroepsbevolking van 15 jaar tot en met de AOW-leeftijd uit met 907.000 mensen: een stijging van 8 procent.

Mannen en vrouwen in bijstand

Ondanks de opmars van mannen, ontvingen in 2024 nog altijd meer vrouwen een bijstandsuitkering (227.000 vrouwen, tegenover 179.000 mannen). De trend van de laatste 2 jaar is dat het aantal mannen toeneemt, aldus het statistiekbureau. Hun aantal steeg in deze periode met 9000, of 5 procent. Het aantal vrouwen in de bijstand bleef ondertussen nagenoeg gelijk.

Meer bijstand tot 45 jaar

Vorig jaar nam onder jongeren tot 27 jaar het aantal bijstandsuitkeringen relatief het sterkst toe, met ruim 7 procent (3000 mensen). De groep jongeren tot 27 jaar is met 41.000 nog wel de kleinste groep bijstandsontvangers. Ook onder de groep van 27 tot 45 jaar, was een stijging meetbaar. Het aantal mensen in de leeftijd van 45 jaar tot de AOW-leeftijd bleef in 2024 zo goed als gelijk in de bijstand.