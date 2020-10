Versnelling aanpak kwetsbare groepen in coronatijd

Beeld: rijksoverheid

Gemeenten en het Rijk versnellen sinds deze maand acties om de sociale gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het gaat onder meer om huisvesting van kwetsbare groepen, aanpak van schuldenproblematiek en onderwijsachterstanden, en het voorkomen van werkloosheid. Met jongeren wordt gekeken naar een uitbreiding van het activiteitenaanbod om te voorkomen dat ze afglijden.

Rijk en gemeenten willen voorkomen dat mensen als gevolg van het coronavirus (verder) in de problemen raken. Dat staat in de kabinetsreactie op het verslag van de werkgroep ‘Sociale Impact Coronacrisis’ en het manifest Kom op voor de meest kwetsbare gebieden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stuurde de stukken aan de Tweede Kamer.

In een begeleidende brief deelt het kabinet de zorgen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zoals verwoord door de werkgroep onder leiding van burgemeester Halsema van Amsterdam en de burgemeesters van het manifest. Kwetsbare groepen kunnen hard geraakt worden door de effecten van corona en het risico bestaat dat nieuwe kwetsbare groepen ontstaan.

De gevolgen van het coronavirus komen extra hard aan in kwetsbare gebieden. Mensen die hun baan verliezen, toenemende schulden en kinderen die niet naar school konden. Het is daarom goed om te zien dat burgemeesters samen met het Rijk direct aan de slag zijn gegaan om de sociale gevolgen van het coronavirus op te vangen. Daar gaan we de komende tijd mee door.” – Minister Ollongren

Versnellingsacties

De afgelopen maanden is op basis van signalen gestart met verschillende acties. De versnellingen concentreren zich in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden waar de sociale effecten van de coronacrisis groot zijn. Maar de acties kunnen worden uitgebreid naar andere gebieden in Nederland.

De versnellingsacties die direct zijn gestart:

Aanvullende maatregelen

Op basis van de ervaringen en effecten bekijken Rijk en gemeenten de komende maanden of aanvullende maatregelen nodig zijn. In de aanpak werken de ministeries van Binnenlandse- en Sociale Zaken, Onderwijs, Volksgezondheid en Veiligheid samen. De bewindslieden bespreken de voortgang van de versnellingsacties periodiek met een vertegenwoordiging van burgemeesters en wethouders, vertegenwoordigers van jongeren en wetenschappers. In het voorjaar van 2021 volgt informatie over de voortgang.

Steunpakket

De versnellingsacties liggen in het verlengde van het steun- en herstelpakket van het kabinet, inclusief sociaal pakket. ‘Met meer dan 1 miljard euro aan extra middelen krijgen sociale partners, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en scholen de ruimte om mensen van wie werk onder druk staat of die hun rekeningen niet meer kunnen betalen perspectief te bieden,’ aldus het kabinet. Gemeenten gaan in regionale mobiliteitsteams inzetten op begeleiding van werk(loosheid)naar werk, (om)scholing en ontwikkeling, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.