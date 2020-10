‘Armslag’ voor toestroom hulpvragen bij schulden en armoede

Om de aanpak van schulden en armoede te versterken, hebben kabinet, gemeenten en andere betrokkenen nieuwe afspraken gemaakt. Er komt 146 miljoen euro beschikbaar voor onder meer de groeiende vraag naar schuldhulpverlening, mede door de coronacrisis. Ook krijgt het signaleren van armoede in gezinnen meer aandacht. ‘Gemeenten moeten voldoende armslag hebben om mensen met financiële zorgen goed te helpen.’

De komende twee jaar krijgen gemeenten extra sociaal budget, bleek al uit de septembercirculaire van het gemeentefonds. Bij de uitwerking van het sociaal pakket, als aanvulling op het steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, kwam naar voren dat het kabinet bijna 150 miljoen euro voor ondersteuning bij schulden en armoede uittrekt.

Geldproblemen

Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. De vereniging voor schuldhulpverlening NVVK verwacht een toename van hulpvragen van minimaal 30 procent voor 2020 en daarna. Ook de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet het aantal hulpvragen bij geldproblemen steeds meer stijgen. ‘Om deze reden heeft het kabinet in zijn derde steun- en herstelpakket bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen,’ schrijft staatssecretaris Van ’t Wout in een kamerbrief over de besteding van de tijdelijke middelen.

Het behoud van werk en de doorstroom naar nieuw werk zijn speerpunten van het pakket. Gemeenten gaan in regionale mobiliteitsteams mensen die hun baan verliezen door de coronacrisis helpen bij het zoeken naar ander werk. In die teams zitten ook UWV, werkgeversorganisaties en vakbonden. Ook kunnen ze een rol spelen bij de hulp aan mensen met schulden.

Voldoende armslag

Daarnaast zet het kabinet in op ‘een versnelde en geïntensiveerde schuldenaanpak’. Hiervoor is 146 miljoen euro beschikbaar. ‘Het is van groot belang dat gemeenten voldoende armslag hebben om mensen met financiële zorgen goed te helpen. Ook is het belangrijk dat mensen zich snel melden als ze in de knel komen. Dan moet de hulp wel laagdrempelig zijn en schuldhulpverlening snel opgestart kunnen worden. Met deze extra inzet willen we dat bereiken,’ aldus Van ’t Wout.

Hiervan is 105 miljoen bestemd voor gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand. Naar een waarborgfonds om schulden sneller te kunnen afwikkelen gaat 30 miljoen euro. Zo wordt het makkelijker saneringskredieten in te zetten. Hiermee kunnen schuldeisers in één keer gedeeltelijk worden betaald, wordt de restschuld kwijtgescholden en houdt de hulpvrager nog slechts één schuldeiser over.

Rondetafelafspraken

Voor de verdeling van de overige 11 miljoen organiseerde de staatssecretaris met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa rondetafelgesprekken. Er zijn met vele betrokken gemeenten en organisaties afspraken gemaakt over concrete maatregelen. Onder meer:

Het verkorten van schuldhulpverleningstrajecten. Het duurt nu vaak lang voordat de gemeente met alle schuldeisers tot een akkoord komt over de aflossing van schulden. Door collectieve afspraken te maken met schuldeisers gaat dit sneller. Een aantal gemeenten hanteert met succes deze nieuwe schuldenaanpak. Het ministerie van Sociale Zaken, de VNG, NVVK en SchuldenlabNL geven daarom een impuls aan Collectief Schuldregelen. Meer gemeenten en schuldeisers sluiten aan.

De Nederlandse Schuldhulproute wordt uitgebreid.

Meer mensen kunnen gebruikmaken van mogelijkheden tot uitstel van betaling door het breder toepassen van de noodstopprocedure of een vergelijkbaar instrument. Voorwaarde is dat de persoon in kwestie zich meldt bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Meer scholen en gemeenten worden ondersteund in het signaleren van armoede. Dat betekent een uitbreiding van de aanpak van kinderarmoede.

Geld voor het versterken van de professionalisering en kwaliteit van de schuldhulpverlening, in samenwerking met Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, de Landelijke Cliëntenraad en VNG.

Impuls aan verbetering van dienstverlening aan zelfstandig ondernemers met schulden, in samenwerking met VNG Realisatie en bovengenoemde partijen.

Versnellen van de doorstroom in een schuldhulptraject om de druk op de gemeentelijke uitvoering te verlichten.

De VNG is ‘erg blij met de extra middelen en aandacht voor de gemeentelijke aanpak van armoede en schulden’. De afspraken uit de rondetafelgesprekken moeten zaken intensiveren en versnellen. ‘Zo komt er bijvoorbeeld specifieke aandacht voor schulden bij ondernemers en jongeren, gaat ervaringsdeskundigheid een belangrijkere rol spelen en kijkt men naar financiële problemen vanuit gezondheidsperspectief,’ aldus de VNG.

Jongeren in de bijstand

Het derde steun- en herstelpakket ging op 1 oktober van start, een paar dagen ervoor is nog een aantal zaken aangepast. Jongeren in de bijstand krijgen tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om naast hun uitkering bij te verdienen of een vergoeding voor vrijwilligerswerk te ontvangen. Ook vervalt tot die datum de verplichte vier weken zoektermijn bij de aanvraag van een bijstandsuitkering, voor bepaalde groepen kwetsbare jongeren. Gemeenten houden voor andere jongeren tot 27 jaar de ruimte om de zoektermijn tijdelijk niet toe te passen.