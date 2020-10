Kantonrechter verlaagt coronaboetes naar 95 euro

Veertien mensen die waren beboet voor het overtreden van coronamaatregelen, kregen van de kantonrechter in Arnhem een fors lagere boete. De prenten gingen van 390 naar 95 euro. In de Coronawet, waar de Tweede Kamer zich de komende dagen over buigt, moet dezelfde verlaging er voor iedereen komen.

De kantonrechter deed vandaag uitspraak in 21 zaken waarin verzet was ingesteld tegen de coronaboetes. Deze waren de afgelopen maanden opgelegd, vanwege het niet houden van 1,5 meter afstand of deelnemen aan een openbare samenkomst. In de veertien zaken waarin de rechter vond dat de bekeuring terecht was voor het overtreden van de 1,5-meterregel, verlaagde ze deze tot 95 euro.

Samenkomst

In vier zaken kwam het tot vrijspraak omdat de rechter het begrip samenkomst in de noodverordening anders uitlegt dan de officier van justitie. Volgens de kantonrechter gaat het bij een samenkomst om een ‘bijeenkomst in min of meer georganiseerd verband met een groep van enige omvang’. ‘Een ontmoeting van een groepje vrienden op straat valt hier uitdrukkelijk niet onder, ook niet als deze van tevoren is afgesproken.’

Coronawet

De kantonrechter verwees naar een amendement bij de Coronawet. Die wijziging introduceert een boeteplafond van 95 euro voor overtreding van de 1,5-meterregel. De Tweede Kamer buigt zich vandaag en morgen over de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland. Het kabinet wilde de wet eigenlijk al voor de zomer laten ingaan, maar stuitte op veel kritiek van zowel coalitie- als oppositiepartijen.

Geen strafblad

Afgelopen week meldden ingewijden dat het kabinet en de Kamer eruit waren. Zo gaat de coronawet maar drie, in plaats van zes maanden gelden en gaat de hoogte van de coronaboete van 390 naar 95 euro. Vorige maand liet het kabinet al weten dat een coronaboete niet meer tot een strafblad zou leiden. De Tweede Kamer vond dat een veel te zware consequentie van het niet naleven van de coronaregels.