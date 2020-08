Voorstel Coronawet nog steeds onvoldoende democratisch

Gemeentelijke belangenbehartigers vegen opnieuw de vloer aan met het ontwerp van de Coronawet van minister De Jonge van Volksgezondheid. Het kabinet kiest onverkort voor een ‘zeer gecentraliseerde’ aanpak. Het lokale bestuur staat hierbij nog steeds zo goed als buitenspel.

Dit was ook al de kritiek op een eerdere, premature versie van het wetsvoorstel. ‘Ons belangrijkste kritiekpunt op het wetsvoorstel was en is dat de democratische legitimatie onvoldoende wordt geborgd. Er is niet voorzien in betrokkenheid vooraf van wethouders en gemeenteraad bij besluiten van de burgemeester,’ schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Niet te ingewikkeld

De koepel vindt dat De Jonge daarvoor geen goede argumenten heeft. Lokale democratie zou volgens de minister te ingewikkeld zijn in dit geval, maar de VNG doet dit af als onzin: ‘De regering vindt dat het invoeren van een dergelijke systematiek de bestuurlijke verhoudingen onnodig zou compliceren. Daar zijn wij het niet mee eens.’

Bevoegdheid raad minimaal

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is niet positiever gestemd. ‘Democratie komt nu even niet uit,’ zo wordt de opvatting van de minister bekritiseerd. Het nieuwe plan is daarmee ‘volstrekt inadequaat’. De raad wil meebepalen, onderstreept de vereniging, en niet alleen achteraf de burgemeester controleren. ‘De daadwerkelijke sturing op lokaal beleid van de burgemeester is minimaal.’

Maatwerk en draagvlak

De raadsleden willen ruimte krijgen voor ‘lokaal maatwerk’. Dat zal ook de steun voor de coronamaatregelen goed doen, denken ze. De vereniging draagt daarbij een suggestie aan om het voorstel democratisch te versterken: nieuwe noodverordeningen van de Veiligheidsregio, zouden voortaan voor een inspraakronde langs de plaatselijke volksvertegenwoording moeten.

Geen spoed

De raadsleden stellen verder dat het kabinet zich niet meer op ‘spoed’ kan beroepen om de plannen erdoor te drukken. ‘Hoewel de pandemie nog steeds een ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid valt niet meer vol te houden dat democratische controle door het spoedeisend karakter van maatregelen volstrekt onmogelijk is.’