Handhavers schrijven 148 mondkapjesboetes uit

In Amsterdam schreven gemeentelijke handhavers gisteren 148 boetes uit voor het niet dragen van een mondkapje. Diverse horecagelegenheden werden dit weekend gesloten wegens het overtreden van de geldende coronamaatregelen.

Sinds dit weekend wordt er in Amsterdam strenger gehandhaafd op het niet dragen van een mondkapje in de drukke gebieden die zijn aangewezen. Handhavers en politieagenten delen sneller de boete van 95 euro uit, kondigde de gemeente aan. Een veelvoud aan mensen is alleen aangesproken of gewaarschuwd, meldde de gemeente zondagavond. ‘We hopen dat beboeten de uitzondering blijft en dat mensen aan een waarschuwing genoeg hebben.’

‘Iemand aanspreken is vaak voldoende, omdat mensen de ratio achter de regels vaak snappen en het gezondheidsrisico zelf ook niet willen lopen. Daarom spreken we altijd eerst aan, waarschuwen dan en gaan dan pas over tot eventuele beboeting. Het geven van boetes is altijd het sluitstuk bij gedragsverandering.’

Sneller boete

Handhavers deelden zondag 148 boetes uit. De politie gaf 1000 waarschuwingen, waarna mensen hun mondkapje hebben opgezet. ‘In één geval is niet geluisterd en heeft de politie een bon geschreven en een aanhouding verricht,’ aldus de veiligheidsregio.

De mondkapjesplicht geldt sinds begin deze maand in Amsterdam onder meer op de Wallen, in de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt. De 1,5 meter-maatregel is daar moeilijk te handhaven. De gemeente noemt het ‘een uit nood geboren experiment omdat andere maatregelen op deze vijf plekken niet goed werken’.

Ook in Rotterdam zijn mondkapjes onder meer verplicht in delen van het centrum, zoals de Meent en de Lijnbaan, en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium. Ook hier krijgen mensen die na een waarschuwing weigeren een mondkapje te dragen in gebieden waar dat verplicht is, sneller een boete. Rotterdam en Amsterdam evalueren het experiment eind deze maand.

Horeca

Amsterdam gaf vorige week aan harder op te treden tegen het coronavirus. Zo heeft de veiligheidsregio het toezicht in de horeca aangescherpt. Bij grove en herhaalde overtredingen kan sinds vorige week, zonder waarschuwing, tot onmiddellijke tijdelijke sluiting worden overgegaan voor minimaal vier weken. Dat gebeurde afgelopen vrijdag bij meerdere horecagelegenheden.

In Haarlem werden eerder ook drie horecazaken gesloten, voor de duur van twee weken. Bij een controle constateerden gemeentelijke handhavers ‘forse overtredingen van de geldende coronamaatregelen’. Volgens de gemeente was de placering niet in orde, waardoor het overgrote deel van de bezoekers zich niet aan de 1,5 meter-maatregelen hield. ‘Zij zaten o.a. niet op een vaste plek, stonden veel te dicht op elkaar of waren aan het dansen op de geopende dansvoorziening.’

Sluiting hallen Bazaar

En in Beverwijk werden gisterenavond werden vier hallen van overdekte markt De Bazaar ontruimd, omdat het onmogelijk bleek daar afstand te houden. De hallen blijven twee weken dicht.